Рінат Ахметов сьогодні буде в Маріуполі. Деталі

16 лютого, у День єднання, підприємець, засновник та акціонер компанії SCM Рінат Ахметов відвідує Маріуполь.

Про візит раніше повідомила речниця бізнесмена Анна Терехова. Ми інформуємо про подробиці поїздки.

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15 лютого літак з Рінатом Ахметовим на борту приземлився у Запоріжжі.

Що нині відбувається в Маріуполі

Днями у прифронтовому місті пройшли навчання для мирного населення. На тлі інформації про можливе подальше вторгнення РФ на територію України інструктори з бойовим досвідом навчали містян поводитися зі зброєю та надавати першу домедичну допомогу.

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"Щоб знати, як захистити свою сім'ю, себе. У разі нападу Російської Федерації. Важливо, щоб люди знали, як захиститись. Хоча б перші навички стрільби та медицини", – розповіла жителька Маріуполя.

Водночас Маріуполь продовжує жити спокійним життям – у місті відбуваються культурні заходи, приїжджають із гастролями артисти. Ми розпитали актора Володимира Горянського, який відвідав Маріуполь 14 лютого, які його враження про місто.

"У центрі міста люди катаються на ковзанці, граються діти, мами з візочками гуляють. Все чинно і спокійно. Думаю, киянам та й жителям інших міст треба брати приклад. Головний наш ворог – страх і паніка. Можна самого себе так налякати, що жодного вторгнення вже не знадобиться", – переконаний артист.

Що відомо про ймовірне вторгнення

Про плани української влади у разі вторгнення РФ дивіться у сюжеті: