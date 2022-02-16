Рінат Ахметов у Маріуполі: "Щасливим Донбас може бути лише в єдиній Україні"

Підприємець звернувся до мешканців прифронтового міста, відвідуючи його у День єднання

Рінат Ахметов звернувся до жителів Маріуполя. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, у День єднання, перебуваючи у прифронтовому Маріуполі, підприємець, засновник та акціонер компанії SCM Рінат Ахметов звернувся до мешканців міста.

Публікуємо його заяву повністю:

Реклама

Дорогі друзі!

Мені дуже приємно в цей день бути поряд з вами, у місті Маріуполі.

Перш за все мені хотілося б сказати вам величезне-величезне спасибі!

Реклама

Спасибі за вашу працю!

Спасибі за вашу відповідальність!

А найголовніше – спасибі вам за любов до рідних заводів, до рідного міста та до нашої рідної країни!

Спасибі вам!

Чому я тут саме сьогодні, 16 лютого?

Сьогодні весь світ за нас переживає.

Реклама

Сьогодні всі пишуть та кажуть, що у нас дуже неспокійно, дуже небезпечно й тривожно.

Я тут, щоб розділити з вами ці хвилювання та тривогу.

У нас із вами ОДНА МЕТА — сильні й успішні підприємства, сильний, мирний, красивий та успішний Маріуполь, сильна, мирна, єдина, красива й успішна Україна.

А НАЙГОЛОВНІШЕ — щасливі люди, щасливі українці.

Моя формула успіху складається з трьох складових – любити, вірити та знати.

Ми любимо Маріуполь, ми любимо Україну.

Ми віримо у Маріуполь, ми віримо в Україну.

І я знаю точно, що разом ми досягнемо величезних успіхів.

Ми продовжимо працювати, ми продовжимо будувати й продовжимо інвестувати.

Цього року ми інвестуємо 1 мільярд доларів у нове виробництво.

Ми збудуємо університет.

Ми зробимо все, щоб Маріуполь розвивався, а маріупольці мали гідну роботу, гідну зарплату і щасливе життя.

Ми сьогодні за 120 км від мого рідного Донецька. Я не був у своєму рідному, улюбленому місті 8 років.

У мене є мрія. Щоб на Донбас Арені звучав гімн Ліги Чемпіонів.

Щоб у мене була нагода виступити перед рідними вболівальниками, перед моїми земляками.

Я вже не раз говорив і ще раз скажу: щасливим Донецьк, щасливим Донбас може бути лише в єдиній та щасливій Україні.

Дякую вам і будьте щасливі!

Читайте також: