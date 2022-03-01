Россия нанесет ракетный удар по Киеву – какая цель

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Министерство обороны Российской Федерации угрожает нанести удар высокоточным оружием по объектам в Киеве.
Об этом сообщает кремлевский пул.
"Будут нанесены удары"
"В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве (72 ЦИПСО ВМС Украины. – Ред.), будут нанесены удары высокоточным оружием. Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома", – говорится в заявлении.
Заявление СБУ
В Службе безопасности Украины предупредили о фейках со стороны российских оккупантов:
"Будьте готовы к очередному фейку, который попробуют запустить российские оккупанты. А именно: что украинское руководство и правительство сдали страну. Эта дезинформация может быть тиражирована через все возможные каналы".
Цель фейка, как отмечает СБУ, состоит в том, чтобы дезориентировать, посеять панику среди граждан и склонить украинские войска к сдаче.
"Однако даже в случае исчезновения и способности проверять, являются ли эти данные надежными, будьте уверены: капитуляция и сдача интересов Украины невозможны! Руководство государства вместе с народом выступает против российских войск и делает все возможное для освобождения украинских территорий от оккупантов. Все органы власти, войска, силовые и правоохранительные органы будут стоять за победу! Слава Украине!" – заявили в СБУ.
В Гааге инициировали начало расследования преступлений России
Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил о том, что начинает расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. Об этом говорится в его заявлении на сайте суда.
"Я ознакомился с выводами Управления по предварительному изучению ситуации в Украине и подтвердил наличие разумных оснований для начала расследования", – говорится в сообщении.
По словам прокурора, есть основания полагать, что военные преступления и преступления против человечности были совершены в Украине. Он поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию. Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии.
Что происходит в Украине 1 марта
- В Харькове и Киеве ночью слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.
- С начала суток в Украине российские военные провели перегруппировку войск и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактические десанты и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры.
- В Черниговской области продолжаются оборонительные бои, чтобы не пустить противника в столицу с северо-восточного направления. В пригороде Чернигова были отдельные ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но их уничтожили украинские защитники.
- Россияне нанесли ракетный удар по воинской части в Лощиновке, что под Измаилом Одесской области.
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что враг наступает со всех сторон. В городе возникли проблемы с электроснабжением.
- Херсон окружен российскими оккупантами со всех сторон. В окрестностях города много техники РФ, они устанавливают на выездах блокпосты. Один уже есть в Шуменском микрорайоне Херсона. Сегодня ночью обстреляли село Чернобаевка, снаряды повредили жилые дома.