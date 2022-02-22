Россия не будет наступать на Донбассе – у нее другой план

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Вероятность полномасштабного наступления войск России на Донбассе на сегодняшний день невысока. Кремль будет пытаться вернуть Украину в Минский процесс.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" военный эксперт Олег Жданов, комментируя указы президента РФ Владимира Путина о признании так называемых "ЛДНР".

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"Обстоятельства, которые мы знаем – признание границ ("ЛДНР" – ред.) в рамках юрисдикции. То есть они признают только ту территорию, которую оккупируют. Это говорит о том, что территориальных претензий к Украине со стороны Российской Федерации и так называемых "республик" на сегодняшний день не будет. Потому ожидать, что будет полномасштабное наступление на Донбассе – на сегодняшний день вероятность очень низкая", – пояснил эксперт.

Комментируя расположение российских войск вдоль границ Украины, Жданов отметил, что "это больше похоже на запугивание и демонстрацию силы".

"Войска не отмобилизованы и не приведены в высшую степень боеготовности для боевого применения. Потому я думаю, что Россия будет торговаться в том, чтобы вернуть нас в Минский процесс, только в немного новом формате. Россия побаивается прямого боевого столкновения с Вооруженными силами Украины, потому что они уже не уверены в стопроцентном выигрыше. Тем более, что мы в обороне, а они в наступлении", – сказал он.

Путин признал "ЛДНР"

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимыми так называемые "ЛДНР". Глава РФ назвал соответствующий указ "давно назревшим". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.

После подписания соответствующего указа начался ввод российских войск в ОРДЛО. На Донбассе люди заметили ночью колонны военной техники.

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Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины, комментируя ситуацию с признанием Россией "ЛДНР".

Из-за решения Путина президент США Джо Байден ввел санкции против "ЛДНР". Согласно решению американского лидера, в частности, запрещены инвестиции в "ДНР" и "ЛНР", а также импорт в США любых товаров, услуг или технологий из псевдореспублик. Кроме того, указ дает возможность накладывать санкции на любое лицо, решившее действовать в "ЛДНР".

Реакция Украины и мира

После заявления Путина состоялось заседание Совета национальной безопасности Украины, на котором секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Украина пока не получила информацию, каковы будут действия властей страны на демонстративный шаг президента России.

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Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины, комментируя ситуацию с признанием "ЛДНР".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предупредила Украину, что президент РФ Владимир Путин сейчас реализовывает сценарий 2008 года по вторжению в ее страну, что стоило ей 20% территорий.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон резко прервал свой брифинг с журналистами после того, как ему сообщили, что президент России Владимир Путин признал террористические образования. Уже 22 февраля Лондон введет новые санкции против Кремля.

Мировое сообщество расценило произошедшее как акт агрессии против Украины.