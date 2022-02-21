Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🔴 Обострение в ООС 🚨 Эвакуация с Донбасса в Россию 🎤 Кто поедет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Это акт агрессии": реакция мира на фарс Путина с "Л/ДНР"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 февраля, 23:15
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Снова бурная обеспокоенность, но пока никакой конкретики
Мир в шоке от решения Кремля. Коллаж "Сегодня"
Мир в шоке от решения Кремля. Коллаж "Сегодня"

Мировое сообщество осуждает признание террористических организаций "Л/ДНР", некоторые страны уже требуют введения новых санкций против Москвы. Но по факту все идет по накатанной программе – очередные глубокие озабоченности.

Белый дом

"Мы ожидали подобного шага со стороны России и готовы немедленно отреагировать. Президент Байден вскоре издаст указ, который запрещает инвестиции, торговлю и финансирование со стороны лиц США в, из или в так называемых регионах "ДНР" и "ЛНР" Украины. Этот указ также предоставит полномочия налагать санкции на любое лицо, решившее действовать в этих районах Украины. В ближайшее время Государственный департамент и Казначейство получат дополнительную информацию. Также в ближайшее время мы объявим о дополнительных мерах, связанных с сегодняшним грубым нарушением Россией международных обязательств. Для ясности: эти меры являются отдельными и дополняют быстрые и суровые экономические меры, которые мы готовим в координации с союзниками и партнерами, если Россия продолжит вторжение в Украину".

Реклама

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

"Я осуждаю решение России о признании "Л/ДНР". Это еще больше подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские соглашения, стороной которых является Россия. Москва продолжает разжигать конфликт на востоке Украины, оказывая финансовую и военную поддержку сепаратистам. Она также пытается создать предлог для повторного вторжения в Украину. Союзники самым решительным образом призывают Россию избрать путь дипломатии и немедленно отказаться от масштабного наращивания военной мощи на Украине и вокруг нее, а также вывести свои войска из Украины в соответствии с ее международными обязательствами".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

"Решение Путина признать две сепаратистские "республики" является явным нарушением международного права. Это грубое нарушение суверенитета и целостности Украины. Я поговорю с украинским президентом Зеленским и предложу ему поддержку Великобритании".

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс

"Признание независимости этих регионов демонстрирует решение России выбрать путь конфронтации вместо диалога. Этот шаг представляет дальнейшую атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Реклама

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

"Решение о признании самопровозглашенных "республик" — это окончательный отказ от диалога и грубое нарушение международного права. Это акт агрессии против Украины, на который необходимо ответить однозначным ответом в виде немедленных санкций. Это единственный язык, который понимает Путин. Я призываю к срочному созыву Европейского совета по этому вопросу".

Совместное заявление президента, премьера и главы парламента Латвии

"Принятое президентом РФ решение о признании независимости "Л/ДНР" является продолжением наступления на независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, которое началось в 2014 году с незаконного изменения границ в Европе. Россия стремится спровоцировать смену политического руководства и внешнеполитического курса Украины насильственными методами. Категорически осуждая действия России, Латвия призывает международное сообщество принять самые решительные меры, чтобы остановить российскую агрессию и предложить помощь Украине. Мы призываем международное сообщество к действию путем введения жестких экономических санкций против РФ и лиц, ответственных за посягательство на государственность Украины".

Глава МИД Швеции Анн Линде

"Решительно осуждаю признание Россией неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований. Грубое нарушение международного права и Минских соглашений".

Реклама

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

"Признание двух сепаратистских территорий в Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решимостью в знак солидарности с Украиной".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили

"Грузия решительно осуждает "признание" Россией украинских Донецкой и Луганской областей, повторяя сценарий, приведший к оккупации 20% нашей территории. Грузия поддерживает вас, господин Зеленский, и поддерживает территориальную целостность Украины и мир".

Признание "Л/ДНР".

Главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой официально признать независимость этих образований. Оба попросили рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве с Россией, в том числе в оборонной сфере.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин провел заседание Совбеза, на котором обсуждалось, должна ли Россия признавать независимость так называемых "Л/ДНР". Все его "подельники" высказались за незаконное решение, которое хозяин Кремля в результате и поддержал.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Журналисты рассказали, как главу МВД накрыло снарядами на передовой Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Сотрудникам "Киевпастранс" два месяца не платят зарплату. Мы узнали подробности Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Наплевали на решения суда в 2019-м? За что будут судить родителей Николая Харьковского Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

191 640

заболело за неделю в Украине

-19%

ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.34

Российский рубль (₽)

0.3738

Евро (€)

32.2

Doodle Сегодня
21 февраля. Эдвин Ленд. В этот день 75 лет назад основатель корпорации "Поляроид" продемонстрировал Американскому Оптическому обществу первый в мире мгновенный фотоаппарат…
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять