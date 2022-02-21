"Це акт агресії": реакція світу на фарс Путіна з "Л/ДНР"

Знову бурхлива стурбованість, але поки що жодної конкретики

Світ шокований рішенням Кремля. Колаж "Сьогодні"

Світова спільнота засуджує визнання терористичних організацій "Л/ДНР", деякі країни вже вимагають запровадження нових санкцій проти Москви. Але за фактом все йде за накатаною програмою – чергові глибокі стурбованості.

Білий дім

"Ми очікували подібного кроку з боку Росії готові негайно відреагувати. Президент Байден незабаром видасть указ, який забороняє інвестиції, торгівлю та фінансування з боку осіб США, з або в так званих регіонах "ДНР" та "ЛНР" України. Цей указ також надасть повноваження накладати санкції на будь-яку особу, яка вирішила діяти у цих районах України. Найближчим часом Державний департамент та Казначейство отримають додаткову інформацію. Також найближчим часом ми оголосимо про додаткові заходи, пов'язані із сьогоднішнім грубим порушенням Росією міжнародних зобов'язань. Для ясності: ці заходи є окремими та доповнюють швидкі та суворі економічні заходи, які ми готуємо у координації із союзниками та партнерами, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну".

Реклама

Генсек НАТО Єнс Столтенберг

"Я засуджую рішення Росії про визнання "Л/ДНР". Це ще більше підриває суверенітет та територіальну цілісність України, підриває зусилля щодо врегулювання конфлікту та порушує Мінські угоди, стороною яких є Росія. Москва продовжує розпалювати конфлікт на сході України, надаючи фінансову та військову підтримку сепаратистам. Вона також намагається створити привід для повторного вторгнення до України. Союзники найрішучішим чином закликають Росію обрати шлях дипломатії та негайно відмовитися від масштабного нарощування військової могутності в Україні та навколо неї, а також вивести свої війська з України відповідно до її міжнародних зобов'язань".

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон

"Рішення Путіна визнати дві сепаратистські "республіки" є явним порушенням міжнародного права. Це грубе порушення суверенітету та цілісності України. Я поговорю з українським президентом Зеленським та запропоную йому підтримку Великої Британії".

Глава МЗС Великобританії Ліз Трасс

"Визнання незалежності цих регіонів демонструє рішення Росії вибрати шлях конфронтації замість діалогу. Цей крок є подальшою атакою на суверенітет і територіальну цілісність України".

Реклама

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький

"Рішення про визнання самопроголошених "республік" – це остаточна відмова від діалогу та грубе порушення міжнародного права. Це акт агресії проти України, на який слід відповісти однозначною відповіддю у вигляді негайних санкцій. Це єдина мова, яку розуміє Путін. Я закликаю до термінового скликання Європейської ради з цього питання".

Спільна заява президента, прем'єра та голови парламенту Латвії

"Прийняте президентом РФ рішення про визнання незалежності "Л/ДНР" є продовженням наступу на незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, яке розпочалося у 2014 році з незаконної зміни кордонів у Європі. Росія прагне спровокувати зміну політичного керівництва та зовнішньополітичного курсу України насильницькими методами. Категорично засуджуючи дії Росії, Латвія закликає міжнародне співтовариство вжити найрішучіших заходів, щоб зупинити російську агресію та запропонувати допомогу Україні. Ми закликаємо міжнародне співтовариство до дії шляхом запровадження жорстких економічних санкцій проти РФ та осіб, відповідальних за посягання на державність України".

Глава МЗС Швеції Анн Лінде

"Рішуче засуджую визнання Росією непідконтрольних уряду районів Донецької та Луганської областей України як незалежні утворення. Грубе порушення міжнародного права та Мінських угод".

Реклама

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель

"Визнання двох сепаратистських територій в Україні є кричущим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських угод. ЄС та його партнери відреагують єдністю, твердістю та рішучістю на знак солідарності з Україною".

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі

"Грузія рішуче засуджує "визнання" Росією українських Донецької та Луганської областей, повторюючи сценарій, що спричинив окупацію 20% нашої території. Грузія підтримує вас, пане Зеленський, та підтримує територіальну цілісність України та мир".

Визнання "Л/ДНР".

Ватажки так званих "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням офіційно визнати незалежність цих утворень. Обидва попросили розглянути можливість укладання договору про співпрацю з Росією, зокрема в оборонній сфері.

У свою чергу, президент РФ Володимир Путін провів засідання Ради безпеки, на якому обговорювалося, чи має Росія визнавати незалежність так званих "Л/ДНР". Усі його "друзі" висловилися за незаконне рішення, яке господар Кремля в результаті підтримав.