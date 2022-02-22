Россия вводит войска на Донбасс: на улицах заметили колонны техники (видео)

Россия начинает вторжение/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российская Федерация после признания независимыми так называемых "ЛДНР" начала вводить войска на оккупированные территории. Они должны выполнять якобы "миротворческие" функции.

Соответствующие видео появляются в сети.

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В Telegram-каналах публикуют видео с первыми подразделениями российских военных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. На них видно проход колонн военной техники. В то же время в РФ пока не сообщают о вхождении "миротворцев" на Донбасс.

Путин признал "ЛДНР"

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании "ЛДНР".

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"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР", – прокомментировал Путин свое решение.

Президент РФ также попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

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