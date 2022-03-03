Россиянин пришел в СБУ, чтобы воевать на стороне Украины – видео

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Россиянин из Тверской области пришел в Службу безопасности Украины, чтобы воевать с Российской Федерацией на стороне Украины.

Про это сообщила в Telegram Служба безопасности Украины, отметив, что граждане РФ начинают отдавать себе отчет в преступности своей власти.

Реклама

Решение россиянина

"У меня нет боевого опыта, но с оружием в руках пойду защищать украинскую независимость! Призываю российских солдат не выполнять преступные приказы, не идти воевать! Опомнитесь, подумайте о матерях и ваших родных", – отметил 61-летний мужчина.

В СБУ отметили, что решение россиянин принял сознательно, "понимая, кто является захватчиком и оккупантом на территории Украины".

Напомним, в российской деревне Поповка, граничащей с Краснопольским районом Сумской области, российские "Грады" развернули в сторону России по ходу движения от границы.

Реклама

В СБУ предполагают, что оккупанты хотят устроить провокацию и обстрелять свою территорию, чтобы обвинить Украину в атаке гражданского населения России.

Читайте также: