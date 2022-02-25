Российские оккупанты обстреляли кассетным ракетами курсантов нацгвардии

Среди курсантов есть раненные / Коллаж "Сегодня"
Украина тщательно фиксирует все нарушения оккупантов из армии России международного законодательства, которые касаются жизни и безопасности гражданского населения. Об еще одном таком факте заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова в соцсетях.
Нападение на детей
Удар был нанесен по Харьковскому авиационному заводу.
"Обстрел кассетными ракетами взлетной полосы. Трое раненых. Все курсанты национальной гвардии. Квалифицируем и начинаем следствие", – написала генпрокурор.
Ранее было начато расследование по факту попадания снаряда в помещений детского дома в Ворзеле.
"Во время ведения боевых действий военнослужащими Российской Федерации допущено попадание обломков от, вероятно, систем залпового огня "Град" в одно из помещений детского дома в г. Ворзель в Киевской области, в котором находилось 50 детей. В результате указанных противоправных действий пострадавших нет, поскольку на момент попадания обломка дети и персонал детского дома находились в других помещениях. В настоящее время дети из детского дома не эвакуированы, на территории детского дома бомбоубежища или подвальные помещения отсутствуют. Принимаются меры по их эвакуации", – написала Венедиктова.
Постоянные обстрелы
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что атаки российских военных на детский сад и детский дом это военные преступления и нарушение Римского статута. Украина будет обращаться в международные суды.
- В Сети появилось видео российского оккупанта, который делает радостное селфи-видео на фоне обстрела "Градами" в сторону украинского города Мариуполь.
- Проректор по научной работе Сумского национального аграрного университета Юрий Данько сообщил, что ожидает бомбежки со стороны российских оккупантов.