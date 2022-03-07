Российские оккупанты обстреляли супермаркет в Харькове, есть погибшие и много раненых

В Харькове обстреляли супермаркет. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные 6 марта совершили артиллерийский обстрел супермаркета в Харькове. В результате погибли четыре человека и еще 15 получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора в Telegram.

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Обстрел произошел в 12:00. Оккупанты ударили снарядами неопределенной характеристики по супермаркету "Хазар" по улице Академика Вальтера.

В результате этих действий страны-агрессора погибли 4 человека, телесные повреждения получили более 15 человек. Точное количество потерпевших устанавливается.

В результате при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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Беспощадные обстрелы Харькова

6 марта вооруженные силы Российской Федерации обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" территорию Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт". В нем находится опытная ядерная установка "Источник нейтронов", в активную зону которой загружено 37 топливных ядерных элементов. Такие действия могли привести к масштабной экологической катастрофе.

Вчера, 6 марта, была очередная массированная авиабомбардировка Харькова. Оккупанты ударили по многоэтажкам, медучреждениям, админзданиям и общежитиям.

В результате обстрелов произошли масштабные пожары в 21 здании центральной части города. Спасателями во время ликвидации пожаров и разбора завалов были спасены и эвакуированы около 200 человек. Также пожарные под завалами обнаружили тела 8 погибших.

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