Російські окупанти обстріляли супермаркет у Харкові, є загиблі та багато поранених

В Харкові обстріляли супермаркет. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові 6 березня здійснили артилерійський обстріл супермаркету в Харкові. В результаті загинули чотири людини, ще 15 отримали поранення.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора в Telegram.

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Обстріл стався о 12:00. Окупанти вдарили снарядами невизначеної характеристики по супермаркету "Хазар" по вулиці Академіка Вальтера.

Внаслідок цих дій країни-агресора загинуло 4 особи, тілесні ушкодження отримали понад 15 осіб. Точна кількість потерпілих встановлюється.

В результаті за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Нещадні обстріли Харкова

6 березня збройні сили Російської Федерації обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Град" територію Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут". У ньому перебуває дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів", в активну зону якої завантажено 37 паливних ядерних елементів. Такі дії могли призвести до масштабної екологічної катастрофи.

Вчора, 6 березня, було чергове масоване авіабомбардування Харкова. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, медзакладах, адмінбудівлях та гуртожитках.

Унаслідок обстрілів сталися масштабні пожежі у 21 будівлі центральної частини міста. Рятувальниками під час ліквідації пожеж та розбирання завалів було врятовано та евакуйовано близько 200 осіб. Також вогнеборці під завалами виявили тіла 8 загиблих.

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