Рост красной зоны и ужасающие прогнозы: все о COVID-19 в Украине

Больных коронавирусом в Украине все больше. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине за 25 января зафиксирован 24 321 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни. При этом уже в ближайшие недели число COVID-больных может увеличиться до 60 тысяч за сутки.
Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о ситуации с коронавирусом в Украине.
Статистика коронавируса
За прошедшие сутки, 25 января, в Украине зафиксирован 24 321 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни. Это на 5 203 больше, чем за 24 января.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 073 человека;
- летальных исходов – 141;
- выздоровело – 5 514 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 913 809 человек;
- выздоровело – 3 596 715 человек;
- летальных исходов – 99 584.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1 919;
Винницкая область – 1 297;
Волынская область – 530;
Днепропетровская область – 804;
Донецкая область – 1 018;
Житомирская область – 932;
Закарпатская область – 734;
Запорожская область – 467;
Ивано-Франковская область – 1 972;
Киевская область – 872;
Кировоградская область – 121;
Луганская область – 478;
Львовская область – 1 886;
Николаевская область – 440;
Одесская область – 1 319;
Полтавская область – 831;
Ровенская область – 1 110;
Сумская область – 1 209;
Тернопольская область – 890;
Харьковская область – 1 506;
Херсонская область – 508;
Хмельницкая область – 1 471;
Черкасская область – 690;
Черновицкая область – 1 060;
Черниговская область – 257.
Карантинные зоны в Украине
Сейчас в оранжевой карантинной зоне находятся следующие области:
- Винницкая,
- Волынская,
- Донецкая,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Львовская,
- Одесская,
- Ровенская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Черновицкая.
В желтой зоне находятся:
- Киев,
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Николаевская,
- Полтавская,
- Херсонская,
- Харьковская,
- Черкасская (области)
Стоит отметить, что в красной карантинной зоне пока находится одна область – Ивано-Франковская.
Карантинные зоны в Украине по состоянию на 26 января
Еще одна область Украины попала в красную зону
С 27 января красный уровень эпидемической опасности будет установлен на территории Ровенской области. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 27 января 2022 года красный уровень эпидемической опасности на территории Ровенской области", - заявил Немчинов.
В Минздраве предупредили о резком скачке COVID-19
В Украине вскоре могут фиксировать от 40 до 60 тысяч больных коронавирусом. Этих показателей страна достигнет уже в ближайшие недели. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Ляшко заявил, что в среднем ежедневное количество больных будет вдвое больше, чем это было при предыдущей волне — осенью.
По его словам, статистика показывает, что вакцинация работает и против омикрона.
"Это один из фейков, которые нужно развенчивать. Поэтому и запущена бустерная доза. Статистика показывает, что после шестого месяца есть незначительное снижение иммунитета после базового курса прививки", — добавил глава Минздрава.
В Тернополе вводят жесткий карантин
Тернополь ужесточает карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Новые правила начнут действовать с 26 января. Об этом заявил мэр города Сергей Надал.
Городской оперативный штаб провел заседание, на котором принял такое решение.
"Согласно критериям Минздрава, сейчас Тернополь относится к оранжевой зоне, поэтому мы должны вводить дополнительные ограничения для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости", – заявил мэр.
С 26 января в Тернополе запретят:
- работу заведений питания после 22:00 (кроме работы навынос и доставки);
- массовые собрания: дискотеки и праздничные мероприятия;
- работу кинотеатров и других учреждений культуры с заполненностью залов более двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
- посещение ТРЦ без COVID-сертификата или отрицательного результата ПЦР-теста.
Все работники кафе и ресторанов, торговли и других учреждений бытового обслуживания населения должны быть полностью привиты от коронавируса двумя дозами вакцины.
С 26 января в Тернополе изменятся условия обучения детей. Учеников 5-11 классов переведут на домашнее обучение, а ученики младших классов пока продолжат ходить в школу. Детсады также не закрывают.
Решение о переходе на онлайн-обучение руководители школ будут принимать самостоятельно в соответствии с COVID-ситуацией.