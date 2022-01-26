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Рост красной зоны и ужасающие прогнозы: все о COVID-19 в Украине

София Ковнир
26 января, 10:48
На сегодняшний день в оранжевой зоне карантина находится 13 областей, а в желтой – Киев и 10 регионов

Больных коронавирусом в Украине все больше. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за 25 января зафиксирован 24 321 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни. При этом уже в ближайшие недели число COVID-больных может увеличиться до 60 тысяч за сутки.

Сайт "Сегодня" подробнее расскажет о ситуации с коронавирусом в Украине.

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Статистика коронавируса

За прошедшие сутки, 25 января, в Украине зафиксирован 24 321 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни. Это на 5 203 больше, чем за 24 января.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 3 073 человека;
  • летальных исходов – 141;
  • выздоровело – 5 514 человек.

За все время пандемии в Украине:

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  • заболело – 3 913 809 человек;
  • выздоровело – 3 596 715 человек;
  • летальных исходов – 99 584.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1 919;
Винницкая область – 1 297;
Волынская область – 530;
Днепропетровская область – 804;
Донецкая область – 1 018;
Житомирская область – 932;
Закарпатская область – 734;
Запорожская область – 467;
Ивано-Франковская область – 1 972;
Киевская область – 872;
Кировоградская область – 121;
Луганская область – 478;
Львовская область – 1 886;
Николаевская область – 440;
Одесская область – 1 319;
Полтавская область – 831;
Ровенская область – 1 110;
Сумская область – 1 209;
Тернопольская область – 890;
Харьковская область – 1 506;
Херсонская область – 508;
Хмельницкая область – 1 471;
Черкасская область – 690;
Черновицкая область – 1 060;
Черниговская область – 257.

Карантинные зоны в Украине

Сейчас в оранжевой карантинной зоне находятся следующие области:

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Донецкая,
  • Житомирская,
  • Закарпатская,
  • Львовская,
  • Одесская,
  • Ровенская,
  • Сумская,
  • Тернопольская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Черновицкая.

В желтой зоне находятся:

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  • Киев,
  • Днепропетровская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Николаевская,
  • Полтавская,
  • Херсонская,
  • Харьковская,
  • Черкасская (области)

Стоит отметить, что в красной карантинной зоне пока находится одна область – Ивано-Франковская.

Карантинные зоны в Украине по состоянию на 26 января

Еще одна область Украины попала в красную зону

С 27 января красный уровень эпидемической опасности будет установлен на территории Ровенской области. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 27 января 2022 года красный уровень эпидемической опасности на территории Ровенской области", - заявил Немчинов.

В Минздраве предупредили о резком скачке COVID-19

В Украине вскоре могут фиксировать от 40 до 60 тысяч больных коронавирусом. Этих показателей страна достигнет уже в ближайшие недели. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Ляшко заявил, что в среднем ежедневное количество больных будет вдвое больше, чем это было при предыдущей волне — осенью.

По его словам, статистика показывает, что вакцинация работает и против омикрона.

"Это один из фейков, которые нужно развенчивать. Поэтому и запущена бустерная доза. Статистика показывает, что после шестого месяца есть незначительное снижение иммунитета после базового курса прививки", — добавил глава Минздрава.

В Тернополе вводят жесткий карантин

Тернополь ужесточает карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Новые правила начнут действовать с 26 января. Об этом заявил мэр города Сергей Надал.

Городской оперативный штаб провел заседание, на котором принял такое решение.

"Согласно критериям Минздрава, сейчас Тернополь относится к оранжевой зоне, поэтому мы должны вводить дополнительные ограничения для того, чтобы разорвать цепочку заболеваемости", – заявил мэр.

С 26 января в Тернополе запретят:

  • работу заведений питания после 22:00 (кроме работы навынос и доставки);
  • массовые собрания: дискотеки и праздничные мероприятия;
  • работу кинотеатров и других учреждений культуры с заполненностью залов более двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
  • посещение ТРЦ без COVID-сертификата или отрицательного результата ПЦР-теста.

Все работники кафе и ресторанов, торговли и других учреждений бытового обслуживания населения должны быть полностью привиты от коронавируса двумя дозами вакцины.

С 26 января в Тернополе изменятся условия обучения детей. Учеников 5-11 классов переведут на домашнее обучение, а ученики младших классов пока продолжат ходить в школу. Детсады также не закрывают.

Решение о переходе на онлайн-обучение руководители школ будут принимать самостоятельно в соответствии с COVID-ситуацией.

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