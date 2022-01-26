Зростання червоної зони та жахливі прогнози: все про COVID-19 в Україні

Хворих на коронавірус в Україні все більше. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за 25 січня зафіксовано 24 321 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Водночас вже найближчими тижнями кількість COVID-хворих може зрости до 60 тисяч за добу.

Сайт "Сьогодні" розповість про ситуацію з коронавірусом в Україні.

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Статистика коронавірусу

Минулої доби, 25 січня, в Україні зафіксовано 24 321 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Це на 5 203 більше, ніж за 24 січня.

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