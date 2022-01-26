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Зростання червоної зони та жахливі прогнози: все про COVID-19 в Україні

Софія Ковнір
26 січня, 10:48
На сьогодні в оранжевій зоні карантину перебуває 13 областей, а в жовтій – Київ та 10 регіонів

Хворих на коронавірус в Україні все більше. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні за 25 січня зафіксовано 24 321 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Водночас вже найближчими тижнями кількість COVID-хворих може зрости до 60 тисяч за добу.

Сайт "Сьогодні" розповість про ситуацію з коронавірусом в Україні.

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Статистика коронавірусу

Минулої доби, 25 січня, в Україні зафіксовано 24 321 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Це на 5 203 більше, ніж за 24 січня.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 3 073 особи;
  • летальних наслідків – 141;
  • одужало – 5 514 осіб.

За весь час пандемії в Україні

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  • захворіло – 3 913 809 осіб;
  • одужало – 3 596 715 осіб;
  • летальних наслідків – 99 584.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 1 919;
Вінницька область – 1 297;
Волинська область – 530;
Дніпропетровська область – 804;
Донецька область – 1 018;
Житомирська область – 932;
Закарпатська область – 734;
Запорізька область – 467;
Івано-Франківська область – 1 972;
Київська область – 872;
Кіровоградська область – 121;
Луганська область – 478;
Львівська область – 1 886;
Миколаївська область – 440;
Одеська область – 1 319;
Полтавська область – 831;
Рівненська область – 1 110;
Сумська область – 1 209;
Тернопільська область – 890;
Харківська область – 1 506;
Херсонська область – 508;
Хмельницька область – 1 471;
Черкаська область – 690;
Чернівецька область – 1 060;
Чернігівська область – 257.

Карантинні зони в Україні

Наразі в помаранчевій карантинній зоні перебувають такі області:

  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Донецька,
  • Житомирська,
  • Закарпатська,
  • Львівська,
  • Одеська,
  • Рівненська,
  • Сумська,
  • Тернопільська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Чернівецька.

У жовтій зоні перебувають:

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  • Київ,
  • Дніпропетровська,
  • Запорізька,
  • Київська,
  • Кіровоградська,
  • Луганська,
  • Миколаївська,
  • Полтавська,
  • Херсонська,
  • Харківська,
  • Черкаська (області)

Варто зазначити, що у червоній карантинній зоні поки перебуває одна область – Івано-Франківська.

Карантинні зони в Україні станом на 26 січня

Ще одна область України потрапила до червоної зони

З 27 січня червоний рівень епідемічної небезпеки буде встановлений на території Рівненської області. Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області", – заявив Немчінов.

У МОЗ попередили про різкий стрибок COVID-19

В Україні незабаром можуть фіксувати від 40 до 60 тисяч хворих на коронавірус. Цих показників країна досягне вже найближчими тижнями. Про це повідомив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Ляшко заявив, що в середньому щоденна кількість хворих буде вдвічі більшою, ніж це було за попередньої хвилі — восени.

За його словами, статистика показує, що вакцинація працює і проти омікрону.

"Це один з фейків, які потрібно розвінчувати. Саме тому й запущено бустерну дозу. Статистика показує, що після шостого місяця є незначне зниження імунітету після базового курсу щеплення", – додав глава МОЗ.

У Тернополі вводять жорсткий карантин

Тернопіль посилює карантин через погіршення ситуації з коронавірусом. Нові правила почнуть діяти з 26 січня. Про це заявив мер міста Сергій Надал.

Міський оперативний штаб провів засідання, на якому ухвалив таке рішення.

"Згідно з критеріями МОЗ, зараз Тернопіль відноситься до помаранчевої зони, тому ми маємо вводити додаткові обмеження для того, щоб розірвати ланцюжок захворюваності", – заявив мер.

З 26 січня у Тернополі заборонять:

  • роботу закладів харчування після 22:00 (крім роботи на винос та доставки);
  • масові збори: дискотеки та святкові заходи;
  • роботу кінотеатрів та інших закладів культури з заповненістю залів понад дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;
  • відвідування ТРЦ без COVID-сертифіката чи негативного результату ПЛР-тесту.

Усі працівники кафе та ресторанів, торгівлі та інших установ побутового обслуговування населення мають бути повністю щеплені від коронавірусу двома дозами вакцини.

З 26 січня у Тернополі зміняться умови навчання дітей. Учнів 5-11 класів переведуть на домашнє навчання, а учні молодших класів поки що продовжать ходити до школи. Дитсадки також не закривають.

Рішення про перехід на онлайн навчання керівники шкіл прийматимуть самостійно відповідно до COVID-ситуації.

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