Зростання червоної зони та жахливі прогнози: все про COVID-19 в Україні

Хворих на коронавірус в Україні все більше. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні за 25 січня зафіксовано 24 321 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Водночас вже найближчими тижнями кількість COVID-хворих може зрости до 60 тисяч за добу.
Сайт "Сьогодні" розповість про ситуацію з коронавірусом в Україні.
Статистика коронавірусу
Минулої доби, 25 січня, в Україні зафіксовано 24 321 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Це на 5 203 більше, ніж за 24 січня.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 073 особи;
- летальних наслідків – 141;
- одужало – 5 514 осіб.
За весь час пандемії в Україні
- захворіло – 3 913 809 осіб;
- одужало – 3 596 715 осіб;
- летальних наслідків – 99 584.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
м. Київ – 1 919;
Вінницька область – 1 297;
Волинська область – 530;
Дніпропетровська область – 804;
Донецька область – 1 018;
Житомирська область – 932;
Закарпатська область – 734;
Запорізька область – 467;
Івано-Франківська область – 1 972;
Київська область – 872;
Кіровоградська область – 121;
Луганська область – 478;
Львівська область – 1 886;
Миколаївська область – 440;
Одеська область – 1 319;
Полтавська область – 831;
Рівненська область – 1 110;
Сумська область – 1 209;
Тернопільська область – 890;
Харківська область – 1 506;
Херсонська область – 508;
Хмельницька область – 1 471;
Черкаська область – 690;
Чернівецька область – 1 060;
Чернігівська область – 257.
Карантинні зони в Україні
Наразі в помаранчевій карантинній зоні перебувають такі області:
- Вінницька,
- Волинська,
- Донецька,
- Житомирська,
- Закарпатська,
- Львівська,
- Одеська,
- Рівненська,
- Сумська,
- Тернопільська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Чернівецька.
У жовтій зоні перебувають:
- Київ,
- Дніпропетровська,
- Запорізька,
- Київська,
- Кіровоградська,
- Луганська,
- Миколаївська,
- Полтавська,
- Херсонська,
- Харківська,
- Черкаська (області)
Варто зазначити, що у червоній карантинній зоні поки перебуває одна область – Івано-Франківська.
Карантинні зони в Україні станом на 26 січня
Ще одна область України потрапила до червоної зони
З 27 січня червоний рівень епідемічної небезпеки буде встановлений на території Рівненської області. Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.
"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 27 січня 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Рівненської області", – заявив Немчінов.
У МОЗ попередили про різкий стрибок COVID-19
В Україні незабаром можуть фіксувати від 40 до 60 тисяч хворих на коронавірус. Цих показників країна досягне вже найближчими тижнями. Про це повідомив Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Ляшко заявив, що в середньому щоденна кількість хворих буде вдвічі більшою, ніж це було за попередньої хвилі — восени.
За його словами, статистика показує, що вакцинація працює і проти омікрону.
"Це один з фейків, які потрібно розвінчувати. Саме тому й запущено бустерну дозу. Статистика показує, що після шостого місяця є незначне зниження імунітету після базового курсу щеплення", – додав глава МОЗ.
У Тернополі вводять жорсткий карантин
Тернопіль посилює карантин через погіршення ситуації з коронавірусом. Нові правила почнуть діяти з 26 січня. Про це заявив мер міста Сергій Надал.
Міський оперативний штаб провів засідання, на якому ухвалив таке рішення.
"Згідно з критеріями МОЗ, зараз Тернопіль відноситься до помаранчевої зони, тому ми маємо вводити додаткові обмеження для того, щоб розірвати ланцюжок захворюваності", – заявив мер.
З 26 січня у Тернополі заборонять:
- роботу закладів харчування після 22:00 (крім роботи на винос та доставки);
- масові збори: дискотеки та святкові заходи;
- роботу кінотеатрів та інших закладів культури з заповненістю залів понад дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;
- відвідування ТРЦ без COVID-сертифіката чи негативного результату ПЛР-тесту.
Усі працівники кафе та ресторанів, торгівлі та інших установ побутового обслуговування населення мають бути повністю щеплені від коронавірусу двома дозами вакцини.
З 26 січня у Тернополі зміняться умови навчання дітей. Учнів 5-11 класів переведуть на домашнє навчання, а учні молодших класів поки що продовжать ходити до школи. Дитсадки також не закривають.
Рішення про перехід на онлайн навчання керівники шкіл прийматимуть самостійно відповідно до COVID-ситуації.