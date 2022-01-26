Локдаун дедалі ближче! В Україні за добу різко зросла кількість COVID-хворих

За 25 січня до лікарень госпіталізували 3 073 особи

В Україні погіршується ситуація з коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"

Минулої доби, 25 січня, в Україні зафіксовано 24 321 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби. Це на 5203 більше, ніж за 25 січня.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3073 особи;

летальних наслідків – 141;

одужало – 5 514 осіб.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 3 913 809 осіб;

одужало – 3 596 715 осіб;

летальних наслідків – 99 584.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 1 919;

Вінницька область – 1 297;

Волинська область – 530;

Дніпропетровська область – 804;

Донецька область – 1 018;

Житомирська область – 932;

Закарпатська область – 734;

Запорізька область – 467;

Івано-Франківська область – 1972;

Київська область – 872;

Кіровоградська область – 121;

Луганська область – 478;

Львівська область – 1 886;

Миколаївська область – 440;

Одеська область – 1 319;

Полтавська область – 831;

Рівненська область – 1 110;

Сумська область – 1 209;

Тернопільська область – 890;

Харківська область – 1 506;

Херсонська область – 508;

Хмельницька область – 1 471;

Черкаська область – 690;

Чернівецька область – 1 060;

Чернігівська область – 257.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

В Україні буде вдвічі більше випадків COVID-19, ніж було восени

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що завдяки вакцинації від коронавірусу кількість госпіталізованих з COVID-19 під час нової хвилі буде меншою. Водночас він зазначив, що самих випадків зараження буде вдвічі більше, ніж восени минулого року.

Ляшко сказав, що на сьогодні спостерігається збільшення випадків коронавірусної хвороби вдвічі, проте кількість госпіталізацій зростає лише на 5 відсотків.

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"Хочу назвати цифру – 18 тисяч. Ця кількість життів, які сьогодні, як показує математичне моделювання, врятувала вакцинація від COVID-19", – повідомив міністр.

Нова хвиля COVID-19

Ляшко стверджує, що у разі збільшення кількості вакцинованих нову хвилю коронавірусної хвороби, незважаючи на прогнозовану більшу кількість випадків, Україна пройде спокійніше, ніж попередні хвилі.

"Ми прогнозуємо, що кількість випадків буде вдвічі більшою, ніж було під час минулої хвилі у жовтні-листопаді, водночас госпіталізація буде меншою, так само як і кількість смертей", – сказав Віктор Ляшко.

Глава МОЗ пояснив, що цьому сприяє як імунізація населення, так і те, що штам омікрон, як свідчить перебіг захворювання в європейських країнах, менш агресивний.

Коли в Україні чекатиме стрибок COVID-19?

З початку січня захворюваність на COVID-19 в Україні зросла більш ніж у шість разів. Також у найближчі два тижні у країні буде пікове навантаження.

Наприклад, якщо за даними МОЗ, 3 січня кількість виявлених випадків становила 1 804, то через три тижні ця кількість наближається до 13 тис. на добу.