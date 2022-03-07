"Русский военный корабль, иди на х*й": что известно об авторе легендарной фразы

Роман Грибов придумал фразу, которая стала слоганом прости войны России в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня
Автор легендарной фразы "Русский военный корабль, иди на х*й!", которая стала девизом украинцев в борьбе с российскими оккупантами, защитник острова Змеиный, родом из Золотоноши. Его зовут Роман.
Об этом со ссылкой на бывшего председателя правления по вопросам семьи, молодежи и спорта Черкасской ОГА Максима Зеленского, сообщают местные СМИ.
Сейчас Роман в плену у россиян. Украинцы с нетерпением ждут возвращения героя на Родину.
Ранее в ВМС ВСУ подтвердили, что героев с острова Змеиный оккупанты захватили в плен. К счастью, украинские защитники, которых считали погибшими, живы.
Захват острова Змеиный
24 февраля в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские оккупанты захватили остров Змеиный.
После обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.
В Сеть попали переговоры украинских пограничников с россиянами. Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, однако оккупанты были "посланы на х**". Затем последовал мощный обстрел острова, и 13 пограничников погибли.
Ситуация в Украине 7 марта
- Украинские защитники уже двенадцатый день защищают Украину от российских оккупантов. С начала войны враг выпустил по Украине около 600 ракет. Однако украинские военные не сдаются. Ими был освобожден город Чугуев Харьковской области. Обстрелы продолжаются. Оккупанты выпустили ракеты по селу Тузлы Одесской области. Кроме того, от воздушного удара пострадала и Житомирская область. Вероятно, враг уже сам не справляется, поэтому решил привлечь к войне против Украины сирийцев за скромную плату.
- Россия вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, чтобы они воевали против Украины. Им предлагают 200-300 долларов за 6 месяцев пребывания на территории Украины.
- Враг нанес воздушный удар по Житомирской области. В результате были разрушены несколько зданий, в частности школа.
- Враг с моря нанес ракетный удар по населенному пункту Тузлы Одесской области.
- С начала войны Российской Федерации против Украины агрессор выпустил по нашей стране около 600 ракет. Однако несмотря на это, система ПВО Украины все еще остается эффективной.
- Украинские защитники освободили Чугуев от оккупантов. По информации Генштаба ВСУ, враг готовится штурмовать Киев.
- Кадыровцы под Запорожьем расстреляли почтальонов "Укрпочты" и переехали танком их авто. Забрать тела погибших Украине не дают.
- Все сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Украины.