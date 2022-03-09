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СБУ задержала помощника Кивы — СМИ

Мария Николаенко
9 марта, 19:36
Олег Панкратьев задержан при попытке покинуть Украину

Помощник Кивы задержан / Фото: Коллаж: Сегодня

Работники спецслужб Украины задержали руководителя депутатской группы Ильи Кивы в Полтавском областном совете Олега Панкратьева. Об этом сообщает закарпатское издание GroZa.

По данным издания, Панкратьев пытался покинуть страну через западную границу. Он был задержан между Хмельницким и Львовом по подозрению в попытке подрыва государственной власти.

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Шефа Панкратьева — народного депутата Илью Киву — не так давно официально исключили из фракции ОПЗЖ. Соответствующее решение было объявлено во время закрытого заседания Верховной Рады 3 марта.

Скандалы с ОПЗЖ

  • Представители "Оппозиционной платформы — За жизнь" уже были замечены в деятельности, направленной против суверенитета и территориальной целостности Украины.
  • Накануне вторжения российских оккупантов в Украину Илья Кива пригласил в нашу страну спасителей русского мира. При этом сам, по имеющейся информации, находился в ЕС.
  • 26 февраля сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко инициировал процесс исключения народного депутата Ильи Кивы из партии.
  • 27 февраля представитель этой политсилы городской голова Купянска Геннадий Мацегора заявил о подконтрольности города войскам РФ. Он отметил, что пошел на сотрудничество с оккупантами. Через день он передумал и сейчас находится под арестом.
  • 4 марта силами теробороны был задержан народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, который фотографировал позиции обороны.