СБУ задержала помощника Кивы — СМИ

Помощник Кивы задержан / Фото: Коллаж: Сегодня
Работники спецслужб Украины задержали руководителя депутатской группы Ильи Кивы в Полтавском областном совете Олега Панкратьева. Об этом сообщает закарпатское издание GroZa.
По данным издания, Панкратьев пытался покинуть страну через западную границу. Он был задержан между Хмельницким и Львовом по подозрению в попытке подрыва государственной власти.
Шефа Панкратьева — народного депутата Илью Киву — не так давно официально исключили из фракции ОПЗЖ. Соответствующее решение было объявлено во время закрытого заседания Верховной Рады 3 марта.
Скандалы с ОПЗЖ
- Представители "Оппозиционной платформы — За жизнь" уже были замечены в деятельности, направленной против суверенитета и территориальной целостности Украины.
- Накануне вторжения российских оккупантов в Украину Илья Кива пригласил в нашу страну спасителей русского мира. При этом сам, по имеющейся информации, находился в ЕС.
- 26 февраля сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко инициировал процесс исключения народного депутата Ильи Кивы из партии.
- 27 февраля представитель этой политсилы городской голова Купянска Геннадий Мацегора заявил о подконтрольности города войскам РФ. Он отметил, что пошел на сотрудничество с оккупантами. Через день он передумал и сейчас находится под арестом.
- 4 марта силами теробороны был задержан народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, который фотографировал позиции обороны.