СБУ задержала помощника Кивы — СМИ

Помощник Кивы задержан / Фото: Коллаж: Сегодня

Работники спецслужб Украины задержали руководителя депутатской группы Ильи Кивы в Полтавском областном совете Олега Панкратьева. Об этом сообщает закарпатское издание GroZa.

По данным издания, Панкратьев пытался покинуть страну через западную границу. Он был задержан между Хмельницким и Львовом по подозрению в попытке подрыва государственной власти.

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Шефа Панкратьева — народного депутата Илью Киву — не так давно официально исключили из фракции ОПЗЖ. Соответствующее решение было объявлено во время закрытого заседания Верховной Рады 3 марта.

Скандалы с ОПЗЖ