Семенченко выпустили из СИЗО: суд изменил меру пресечения

Бывший комбат подозревается в контрабанде и продаже военных запчастей из РФ, а также в создании незаконного вооруженного формирования

Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемому экс-нардепу и бывшему командиру батальона "Донбасс" Семену Семенченко и освободил из-под стражи.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

С 26 марта Семенченко находился в СИЗО, а сегодня суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест до 14 сентября. Какие обязательства на него возложил суд:

до 14 сентября он должен находиться в Киеве;

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носить электронный браслет;

приходить к прокурору, следователю и в суд по каждому требованию;

не общаться с другими фигурантами дела;

не общаться со свидетелями по делу;

сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

Как сообщали новости "Сегодня", СБУ разоблачила деятельность "частной военной компании" (туда входили более 150 человек). Силовики утверждают, что эта ЧВК якобы готовила тяжкие преступления, в т.ч. против нацбезопасности страны. В рамках уголовного производства подозрения вручили экс-нардепу Семену Семенченко и Евгению Шевченко, известному как "внештатный агент НАБУ". Также были обнародованы доказательства поставки военных товаров из РФ, которыми якобы занимались подозреваемые.

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