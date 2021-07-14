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Семенченко выпустили из СИЗО: суд изменил меру пресечения

14 июля, 11:58

Сергей Мартынец

Бывший комбат подозревается в контрабанде и продаже военных запчастей из РФ, а также в создании незаконного вооруженного формирования

Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемому экс-нардепу и бывшему командиру батальона "Донбасс" Семену Семенченко и освободил из-под стражи.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

С 26 марта Семенченко находился в СИЗО, а сегодня суд изменил меру пресечения на круглосуточный домашний арест до 14 сентября. Какие обязательства на него возложил суд:

до 14 сентября он должен находиться в Киеве;

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Как сообщали новости "Сегодня", СБУ разоблачила деятельность "частной военной компании" (туда входили более 150 человек). Силовики утверждают, что эта ЧВК якобы готовила тяжкие преступления, в т.ч. против нацбезопасности страны. В рамках уголовного производства подозрения вручили экс-нардепу Семену Семенченко и Евгению Шевченко, известному как "внештатный агент НАБУ". Также были обнародованы доказательства поставки военных товаров из РФ, которыми якобы занимались подозреваемые.

Читайте также в нашем материале более подробно, в чем обвиняют Семенченко и чем все может закончиться.

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Источник: Сегодня

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