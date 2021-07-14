Семенченко випустили із СІЗО: суд змінив запобіжний захід

Колишнього комбата підозрюють у контрабанді й продажу запчастин для військової техніки з РФ, а також у створенні незаконного збройного формування

Солом'янський районний суд Києва змінив запобіжний захід підозрюваному екснардепу і колишньому командиру батальйону "Донбас" Семену Семенченку і звільнив його з-під варти.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

З 26 березня Семенченка тримали в СІЗО, а сьогодні суд змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт до 14 вересня. Які зобов'язання на нього поклав суд:

Реклама

до 14 вересня перебувати в Києві;

носити електронний браслет;

приходити до прокурора, слідчого і в суд на кожну вимогу;

не спілкуватися з іншими фігурантами справи;

не спілкуватися зі свідками у справі;

здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

Як повідомляли новини "Сьогодні", СБУ викрила "приватну військову компанію" (до неї входили понад 150 осіб). Силовики стверджують, що ця ПВК нібито готувала тяжкі злочини, зокрема проти нацбезпеки країни. У кримінальному провадженні про підозру повідомили екснардепу Семену Семенченку і Євгену Шевченку, відомому як "позаштатний агент НАБУ". Також були оприлюднені докази постачання військових товарів з РФ, якими начебто займалися підозрювані.

Читайте в нашому матеріалі більш детально, у чому звинувачують Семенченка і чим все може закінчитися.