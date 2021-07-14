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Семенченко випустили із СІЗО: суд змінив запобіжний захід

14 липня, 11:58

Сергій Мартинець

Колишнього комбата підозрюють у контрабанді й продажу запчастин для військової техніки з РФ, а також у створенні незаконного збройного формування

Солом'янський районний суд Києва змінив запобіжний захід підозрюваному екснардепу і колишньому командиру батальйону "Донбас" Семену Семенченку і звільнив його з-під варти.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

З 26 березня Семенченка тримали в СІЗО, а сьогодні суд змінив запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт до 14 вересня. Які зобов'язання на нього поклав суд:

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Як повідомляли новини "Сьогодні", СБУ викрила "приватну військову компанію" (до неї входили понад 150 осіб). Силовики стверджують, що ця ПВК нібито готувала тяжкі злочини, зокрема проти нацбезпеки країни. У кримінальному провадженні про підозру повідомили екснардепу Семену Семенченку і Євгену Шевченку, відомому як "позаштатний агент НАБУ". Також були оприлюднені докази постачання військових товарів з РФ, якими начебто займалися підозрювані.

Читайте в нашому матеріалі більш детально, у чому звинувачують Семенченка і чим все може закінчитися.

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Джерело: Сьогодні

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