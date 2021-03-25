Семенченко і "агент НАБУ" Шевченко: оприлюднені докази поставки військових товарів з РФ

З'явилося їх листування в Telegram

СБУ оприлюднила докази поставки військових товарів з Росії і повідомила про підозру учасникам схеми – колишньому народному депутату Семену Семенченко і Євгену Шевченко, відомому як "позаштатний агент НАБУ".

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Про це повідомляє прес-служба СБУ.

З'явився аудіозапис розмов одного з організаторів схеми незаконних поставок військових товарів з РФ і листування фігурантів у Telegram.

"Як ви бачите, вони закуповували цю групу товарів (клістрони, які використовуються для запуску ракет зенітно-ракетного комплексу С300, – Ред.) за ціною в 30 тис. доларів, а продавали оборонним підприємствам – по 200 тис. доларів", – повідомили в СБУ.

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Нагадаємо, СБУ розслідує протиправну схему ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів РФ, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами.

Також раніше новини "Сьогодні" намагалися розібратися, навіщо оточенню Семенченко арсенал зброї під Києвом.

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