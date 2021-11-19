Штормовое предупреждение! В Украине резко изменится погода на выходных (карта)

Погода в Украине на 20 ноября / Коллаж "Сегодня"
Завтра, 20 ноября, в Украине будет тепло. Температура воздуха будет максимум 13 градусов тепла.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
Столбики термометров будут колебаться от +7 до +13 градусов. Также будет сильный с штормовыми порывами ветер.
Дожди удержатся в большинстве областей Украины в ближайшую ночь и завтра утром.
Днем в субботу сильная дождливая погода будет в восточной части, в Запорожье, Сумщине и в Крыму. Несколько осадков придется на Карпаты.
Снега зимой не ждать?
Средняя температура в декабре будет выше нормы для этого периода. Декабрь окажется достаточно теплым.
Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем.
"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – говорит синоптик Николай Кульбида.
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