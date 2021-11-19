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Всю Украину накроют дожди: прогноз погоды на 19 ноября (карта)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
19 ноября, 06:00
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В течение дня порывы ветра в стране будут достигать 12 м/с
В течение дня температура в Украине не поднимется выше 10 градусов тепла/Коллаж: Сегодня
В течение дня температура в Украине не поднимется выше 10 градусов тепла/Коллаж: Сегодня

В пятницу, 19 ноября, всю территорию Украины накроют дожди. В то же время в двух областях уже успел выпасть первый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Кроме мокрой погоды, в стране ожидаются порывы ветра — 7-12 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от +3 до +10 градусов. На востоке стоит ожидать 2-5 градусов тепла.

В северных регионах — +2-7 градусов. На юге прогнозируют 6-10 градусов тепла.

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В Киеве будет идти дождь, +5-7 градусов, а в Симферополе дождь будет слабым, 7-9 градусов тепла.

Снега зимой не ждать?

Средняя температура в декабре будет выше нормы для этого периода. Декабрь окажется достаточно теплым.

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Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем.

"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – говорит синоптик Николай Кульбида.

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