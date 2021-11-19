Всю Украину накроют дожди: прогноз погоды на 19 ноября (карта)

В пятницу, 19 ноября, всю территорию Украины накроют дожди. В то же время в двух областях уже успел выпасть первый снег.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Кроме мокрой погоды, в стране ожидаются порывы ветра — 7-12 м/с.
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На западе столбики термометров будут колебаться от +3 до +10 градусов. На востоке стоит ожидать 2-5 градусов тепла.
В северных регионах — +2-7 градусов. На юге прогнозируют 6-10 градусов тепла.
В Киеве будет идти дождь, +5-7 градусов, а в Симферополе дождь будет слабым, 7-9 градусов тепла.
Снега зимой не ждать?
Средняя температура в декабре будет выше нормы для этого периода. Декабрь окажется достаточно теплым.
Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем.
"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – говорит синоптик Николай Кульбида.
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