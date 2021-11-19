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СЬОГОДНІ Новини України

Всю Україну накриють дощі: прогноз погоди на 19 листопада (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
19 листопада, 06:00
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Протягом дня пориви вітру в країні сягатимуть 12 м/с
Протягом дня температура в Україні не підніметься вище 10 градусів тепла/Колаж: Сьогодні
Протягом дня температура в Україні не підніметься вище 10 градусів тепла/Колаж: Сьогодні

У п'ятницю, 19 листопада, всю територію України накриють дощі. Водночас у двох областях уже встиг випасти перший сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Окрім мокрої погоди, в країні очікуються пориви вітру — 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від +3 до +10 градусів. На сході варто очікувати 2-5 градусів тепла.

У північних регіонах — +2-7 градусів. На півдні прогнозують 6-10 градусів тепла.

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У Києві йтиме дощ, +5-7 градусів, а в Сімферополі дощ буде слабким, 7-9 градусів тепла.

Снігу взимку не чекати?

Середня температура у грудні буде вищою за норму для цього періоду. Грудень виявиться досить теплим.

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Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікуємо.

"Щодо січня та лютого, то за теперішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.

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