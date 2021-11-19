Штормове попередження! В Україні різко зміниться погода на вихідні (карта)

Погода в Україні на 20 листопада / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 20 листопада, в Україні буде тепло. Температура повітря буде максимум 13 градусів тепла.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Стовпчики термометрів коливатимуться від +7 до +13 градусів. Також буде сильний із штормовими поривами вітер.

Дощі втримаються у більшості областей України найближчої ночі та завтра вранці.

Вдень у суботу сильна дощова погода буде у східній частині, у Запоріжжі, Сумщині та у Криму. Декілька опадів припаде на Карпати.

Погода в Україні на 20 листопада. Фото Наталії Діденко

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Снігу взимку не чекати?

Середня температура у груднібуде вищою за норму для цього періоду. Грудень виявиться досить теплим.

Прояви зими, похолодання, сніг будуть, але природних катаклізмів не очікуємо.

"Що стосується січня та лютого, то за нинішніх кліматичних режимів у нас не може бути іншої зими, окрім теплої. Однак на тлі теплої зими з підвищеним температурним режимом обов'язково прийдуть холоди", – каже синоптик Микола Кульбіда.

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