Штрафы за фейковые COVID-сертификаты: приняли ли закон в Украине

В Украине не приняли закон о штрафах за поддельные сертификаты. Фото: коллаж "Сегодня"
В Верховной Раде Украины 25 января хотели принять закон о введении штрафов за поддельные COVID-сертификаты. В результате законопроект полностью отклонен.
Об этом стало известно на заседании ВР во вторник, 25 января.
Подробности
За принятие закона об усилении ответственности за подделку COVID-сертификатов проголосовало 186 депутатов. 192 голоса было за возвращение на доработку.
В итоге законопроект полностью отклонили.
Что известно?
На первом заседании ВР в 2022 году депутаты должны были рассмотреть законопроект №6084 об уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов. Они хотели ввести штрафы от 17 тысяч гривен.
Также медикам, которые изготавливают фейковые COVID-сертификаты, планировали назначить тюремный срок на два года.
"Я считаю, что такие законы должны были принять еще осенью, чтобы не позорить Украину в мире. Я знаю, что были недели, когда было 80 криминальных производств", – заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.
В Украине сократили срок действия COVID-сертификатов
Кабинет министров сократил срок действия COVID-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней.
"Теперь все, кто вакцинировался бустером, сразу срок действия сертификата, который генерируется в "Дії", будет продолжен на 270 дней, 9 месяцев", – сказал министр охраны здоровья Виктор Ляшко на заседании правительства.
Кабмин поддержал решение.
Порядок формирования и использования СОVID-сертификатов изменился на основании бустерной дозы.
Украинцы могут аннулировать фейковый COVID-сертификат
Украинцы могут аннулировать сертификат о вакцинации, если он поддельный. Для этого необходимо обратиться к своему семейному врачу. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Украины Мария Карчевич.
Как стало известно, семейный врач может аннулировать фейковый сертификат, а затем выпишет направление на реальную вакцинацию. Для этого необходимо:
- Обратиться к семейному врачу
- Затем врач информирует Нацполицию о том, что обнаружен поддельный документ
- После этого врач может направить человека на прививку, если показатели здоровья позволяют, и внести данные в систему здравоохранения