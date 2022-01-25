Штрафи за фейкові COVID-сертифікати: чи ухвалили закон в Україні

В Україні не ухвалили закон про штрафи за підроблені сертифікати. Фото: колаж "Сьогодні"
У Верховній Раді України 25 січня хотіли ухвалити закон про запровадження штрафів за підроблені COVID -сертифікати. В результаті, законопроєкт повністю відхилили.
Про це стало відомо під час засідання ВР у вівторок, 25 січня.
Деталі
За ухвалення закону про посилення відповідальності за підробку COVID-сертифікатів проголосувало 186 депутатів. 192 голоси було за повернення на доопрацювання.
В результаті, законопроєкт повністю відхилили.
Що відомо?
На першому засіданні ВР у 2022 році депутати мали розглянути законопроєкт №6084 про кримінальну відповідальність за підробку COVID-сертифікатів. Вони хотіли запровадити штрафи від 17 тисяч гривень.
Також медикам, які виготовляють фейкові COVID сертифікати, планували призначити тюремний термін на два роки.
"Я вважаю, що такі закони мали прийняти ще восени, щоб не ганьбити Україну у світі. Я знаю, що були тижні, коли було 80 кримінальних проваджень", – заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.
В Україні скоротили термін дії COVID-сертифікатів
Кабінет міністрів скоротив термін дії COVID-сертифікату після двох доз вакцини з 365 до 270 днів.
"Тепер для всіх, хто вакцинувався бустером, одразу термін дії сертифікату, який генерується в "Дії", буде продовжено на 270 днів, 9 місяців", – сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко засіданні уряду.
Кабмін підтримав рішення.
Порядок формування та використання СОVID-сертифікатів змінився на підставі бустерної дози.
Українці можуть анулювати фейковий COVID-сертифікат
Українці можуть анулювати сертифікат про вакцинацію, якщо він підроблений . Для цього необхідно звернутися до свого сімейного лікаря. Про це повідомила заступник Міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку України Марія Карчевич.
Як стало відомо, сімейний лікар може анулювати фейковий сертифікат, а потім випише направлення на реальну вакцинацію. Для цього необхідно:
- Звернутися до сімейного лікаря
- Потім лікар інформує Нацполіцію про те, що виявлено підроблений документ
- Після цього лікар може направити людину на щеплення, якщо показники здоров'я дозволяють, та внести дані до системи охорони здоров'я
Раніше ми писали:
- В Україні спростили вакцинацію від COVID-19 для підлітків: що змінилося
- Українські COVID-сертифікати визнали ще шість країн
- Бустерна доза COVID-вакцини: як записатися онлайн