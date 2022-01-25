Штрафи за фейкові COVID-сертифікати: чи ухвалили закон в Україні

В Україні не ухвалили закон про штрафи за підроблені сертифікати. Фото: колаж "Сьогодні"

У Верховній Раді України 25 січня хотіли ухвалити закон про запровадження штрафів за підроблені COVID -сертифікати. В результаті, законопроєкт повністю відхилили.

Про це стало відомо під час засідання ВР у вівторок, 25 січня.

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Деталі

За ухвалення закону про посилення відповідальності за підробку COVID-сертифікатів проголосувало 186 депутатів. 192 голоси було за повернення на доопрацювання.

В результаті, законопроєкт повністю відхилили.

Що відомо?

На першому засіданні ВР у 2022 році депутати мали розглянути законопроєкт №6084 про кримінальну відповідальність за підробку COVID-сертифікатів. Вони хотіли запровадити штрафи від 17 тисяч гривень.

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Також медикам, які виготовляють фейкові COVID сертифікати, планували призначити тюремний термін на два роки.

"Я вважаю, що такі закони мали прийняти ще восени, щоб не ганьбити Україну у світі. Я знаю, що були тижні, коли було 80 кримінальних проваджень", – заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

В Україні скоротили термін дії COVID-сертифікатів

Кабінет міністрів скоротив термін дії COVID-сертифікату після двох доз вакцини з 365 до 270 днів.

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"Тепер для всіх, хто вакцинувався бустером, одразу термін дії сертифікату, який генерується в "Дії", буде продовжено на 270 днів, 9 місяців", – сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко засіданні уряду.