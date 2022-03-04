Шуфрича и его команду передали СБУ

На этот раз просто дракой все не обойдется / Коллаж "Сегодня"
Задержанный днем на позициях 206-го батальона территориальной обороны Киева народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Нестер Шуфрич передан сотрудникам Службы безопасности Украины.
Об этом сообщил член президии центрального совета партии "Европейская солидарность" Юрий Бирюков, который опубликовал и первые фото задержанного.
Что известно
"Никаких сантиментов. Упаковали так, как положено упаковывать. Первичный допрос. Оружие со спиленными номерами. В общем – все нарядно. Передали в СБУ", – написал Бирюков.
Вместе с Шуфричем задержали минимум троих подельников.
Друзья Шуфрича
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