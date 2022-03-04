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Шуфрича и его команду передали СБУ

4 марта, 19:06
Народный депутат с помощниками фотографировал позиции ВСУ

На этот раз просто дракой все не обойдется / Коллаж "Сегодня"

Задержанный днем на позициях 206-го батальона территориальной обороны Киева народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Нестер Шуфрич передан сотрудникам Службы безопасности Украины.

Об этом сообщил член президии центрального совета партии "Европейская солидарность" Юрий Бирюков, который опубликовал и первые фото задержанного.

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Что известно

"Никаких сантиментов. Упаковали так, как положено упаковывать. Первичный допрос. Оружие со спиленными номерами. В общем – все нарядно. Передали в СБУ", – написал Бирюков.

Вместе с Шуфричем задержали минимум троих подельников.

Друзья Шуфрича

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