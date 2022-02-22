Скандальный указ Путина: Совбез ООН соберется в 4:00

Заседание состоится в 4 утра по киевскому времени/Фото: коллаж: "Сегодня"

22 февраля в 4:00 состоится экстренное заседание Совбеза ООН из-за скандального указа Владимира Путина о признание независимости оккупированных территорий Донбасса.

Об этом сообщает телеканал "ДОМ".

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"Сегодня в 4 утра по киевскому времени должно состояться экстренное заседание Совбеза ООН", — говорится в сообщении.

О заседании просил Макрон

Ранее о срочном заседании Совбеза ООН просил Эммануэль Макрон. Во Франции отреагировали на скандальный указ президента РФ.

"Это явное одностороннее нарушение международных обязательств России и посягательства на суверенитет Украины. Оно требует экстренного заседания Совета Безопасности ООН, а также принятия адресных европейских санкций", — сказал Макрон.

Путин признал "ЛДНР"

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании "ЛДНР".

"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР", – прокомментировал Путин свое решение.

Президент РФ также попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

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