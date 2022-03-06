Сколько мирных украинцев погибли от рук оккупантов – в ООН посчитали

Оккупанты обстреливают украинские города / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала вторжения России в Украину до 5 марта зафиксировали 1058 случаев гибели или ранения мирных жителей. Из них – 351 погибший и 707 раненых

Об этом сообщили в докладе ООН.

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Среди погибших есть:

71 мужчина, 41 женщина;

8 мальчиков и 4 девочки;

10 детей и 217 взрослых, пол которых неизвестен.

Среди раненых:

58 мужчин и 40 женщин;

11 девочек и 2 мальчика;

23 ребенка и 573 взрослых, пол которых неизвестен.

В населенных пунктах, которые в момент гибели людей были под контролем Украины, зафиксировали 587 жертв – 265 убитых и 322 пострадавших

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В ООН подчеркнули, что большинство смертей произошло из-за взрывчаток оккупантов с большой площадью поражения, в том числе в результате обстрелов из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетных и авиационных ударов.

Ситуация в Украине 6 марта