Скільки мирних українців загинуло від рук окупантів – в ООН порахували

Окупанти обстрілюють українські міста / Фото: Колаж: Сьогодні

Від початку вторгнення Росії до України до 5 березня зафіксували 1058 випадків загибелі чи поранення мирних жителів. З них – 351 загиблий та 707 поранених.

Про це повідомили у доповіді ООН.

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Серед загиблих є:

71 чоловік, 41 жінка;

8 хлопчиків та 4 дівчинки;

10 дітей та 217 дорослих, стать яких невідома.

Серед поранених:

58 чоловіків та 40 жінок;

11 дівчаток та 2 хлопчики;

23 дитини та 573 дорослих, стать яких невідома.

У населених пунктах, які в момент загибелі людей були під контролем України, зафіксували 587 жертв – 265 убитих та 322 постраждалих

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В ООН наголосили, що більшість смертей сталася через вибухівки окупантів з великою площею ураження, у тому числі внаслідок обстрілів з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетних та авіаційних ударів.

Ситуація в Україні 6 березня