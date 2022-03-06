Скільки мирних українців загинуло від рук окупантів – в ООН порахували

Окупанти обстрілюють українські міста / Фото: Колаж: Сьогодні
Від початку вторгнення Росії до України до 5 березня зафіксували 1058 випадків загибелі чи поранення мирних жителів. З них – 351 загиблий та 707 поранених.
Про це повідомили у доповіді ООН.
Серед загиблих є:
- 71 чоловік, 41 жінка;
- 8 хлопчиків та 4 дівчинки;
- 10 дітей та 217 дорослих, стать яких невідома.
Серед поранених:
- 58 чоловіків та 40 жінок;
- 11 дівчаток та 2 хлопчики;
- 23 дитини та 573 дорослих, стать яких невідома.
У населених пунктах, які в момент загибелі людей були під контролем України, зафіксували 587 жертв – 265 убитих та 322 постраждалих
В ООН наголосили, що більшість смертей сталася через вибухівки окупантів з великою площею ураження, у тому числі внаслідок обстрілів з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетних та авіаційних ударів.
Ситуація в Україні 6 березня
- Українські військові знищили чергового російського окупанта. Цього разу командира 247 гвардійського десантно-штурмового полку Костянтина Зізевського.
- Кібервійська України продовжують свою роботу - українцям дали список телефонів та емейлів депутатів Держдуми РФ, яким можна не лише зателефонувати, а й надіслати СМС чи лист.
- В Україні від початку російського вторгнення до територіальної оборони вступили вже 100 тисяч людей.