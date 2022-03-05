Українські військові знищили чергового окупанта — на цей раз командира

Росія зазнає колосальних втрат у війні проти України

Окупанти будуть знищені українськими захисниками/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українські військові знищили чергового російського окупанта. На цей раз — командира 247 гвардійського десантно-штурмового полку Констянтина Зизевського.

Про це на своєму Telegram-каналі повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

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Під час "спеціальної операції", яку Путін оголосив 24 лютого, українські захисники вбили командира 247 гвардійського десантно-штурмового полку, полковника Констянтина Зизевського.

"Хочете, щоб більше не було похоронок з України? Рецепт простий. Я підкажу — виходьте на федеральну трасу "Ставрополь – П'ятигорськ", перекриваєте її та вимагаєте негайно зупинити агресію проти України. Або похоронки приходитимуть далі. Не ми на вас напали. Ви – на нас!", — написав Геращенко.

Сайт для родичів полонених окупантів

РНБО України створила сайт "Окупант" зі списком полонених російських окупантів. За допомогою сервісу родичі солдатів можуть їх відшукати.

"Порталом зможуть користуватися громадяни Росії, зокрема родини солдат або їх знайомі, для отримання інформації про стан та місце перебування полонених. За допомогою сервісів порталу родичі російських військовополонених матимуть змогу зв’язатися з представниками Міністерства оборони України", — повідомили в Центрі протидії дезінформації.

Сайт доступний за посиланням.

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