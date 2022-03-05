Украинские военные уничтожили очередного оккупанта — на этот раз командира

Россия терпит колоссальные потери в войне против Украины

Оккупанты будут уничтожены украинскими защитниками/Фото: коллаж: "Сегодня"

Украинские военные уничтожили очередного российского оккупанта. На этот раз — командира 247 гвардейского десантно-штурмового полка Константина Зизевского.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

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В ходе "специальной операции", которую Путин объявил 24 февраля, украинские защитники убили командира 247 гвардейского десантно-штурмового полка, полковника Константина Зизевского.

"Хотите чтобы больше не было похоронок из Украины? Рецепт простой. Я подскажу — выходите на федеральную трассу "Ставрополь – Пятигорск", перекрываете ее и требуете немедленно остановить агрессию против Украины. Или похоронки будут приходить дальше. Не мы на вас напали. Вы — на нас!", — написал Геращенко.

Сайт для родственников пленных оккупантов

СНБО Украины создал сайт "Оккупант" со списком пленных российских оккупантов. С помощью сервиса родственники солдат могут их найти.

"Порталом смогут пользоваться граждане России, в том числе семьи солдат или их знакомые, для получения информации о состоянии и местонахождении пленных. С помощью сервисов портала родственники российских военнопленных смогут связаться с представителями Министерства обороны Украины", — говорится в сообщении.

Сайт доступен по ссылке.

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