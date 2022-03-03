В ООН посчитали, сколько мирных украинцев стали жертвами российской агрессии

Многие погибли из-за действий оккупантов РФ

Оккупанты стреляют в мирных жителей/Фото: коллаж: "Сегодня"

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине зафиксировала 752 жертвы полномасштабной войны РФ против нашей страны.

Об этом сообщает CNN.

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В отчете говорится, что за период войны с 24 февраля по полночь вторника, 1 марта, было убито 227 гражданских, в том числе 15 детей. Число раненых гражданских составило 525 человек.

Как началась война?

Утром 24 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о "специальной операции" на территории Украины. После этого в ряде городов Украины начались взрывы и убийства мирного населения. Российские власти совершили большую ошибку, когда объявили войну. Тысячи солдат РФ уже были уничтожены. Вооруженные силы Украины держат все под контролем. Народ Украины не отдаст ни миллиметра нашей земли оккупантам. Враг понесет наказание за свои действия.

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