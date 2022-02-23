СНБО снова собирается на заседание: что известно

Сектор был переведен в режим работы 24/7. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине сегодня, 23 февраля, состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии Украинской правде.
По его словам, заседание запланировано на 10:00.
СНБО перевели в режим работы 24 на 7
Напомним, ранее Данилов заявил, что СНБО был переведен в режим работы 24/7. По его словам, все члены Совета национальной безопасности и обороны пребывают на своих местах.
Путин признал "ЛДНР"
- Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о "признании" пророссийских незаконных вооруженных формирований на оккупированной территории Украины – так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- Хозяин Кремля записал обращение к россиянам длиной около часа, в котором заявил, что Украина может вернуть себе ядерное оружие и якобы начать угрожать всему миру. Кроме того, он выдвинул ультиматум Украине.
Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.
Также мы информировали, что президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины, комментируя ситуацию с признанием Россией "ЛДНР".