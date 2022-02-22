СНБО взял тайм-аут: к журналистам никто не выйдет

Путин вводит войска в Украину, СНБО не дает объяснений / Коллаж "Сегодня"
Украина пока не получила информацию, каковы будут действия властей страны на демонстративный шаг президента России Владимира Путина на признание так называемых "ЛДНР" и на последовавший указ о вводе российских войск в Донецкую и Луганскую области. Начавшееся заседание СНБО было объявлено незакрытым и продолжит работу во вторник, 22 февраля.
По домам
Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов журналистам, ожидавшим решений совета в Офисе президента.
Позже к журналистам вышел пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров и предложил им расходиться по домам, поскольку в заседании СНБО объявлен перерыв. По его словам, перерыв, как и в суде, "может длиться и два дня".
Обстановка
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили предупредила Украину, что президент РФ Владимир Путин сейчас реализовывает сценарий 2008 года по вторжению в ее страну, что стоило ей 20% территорий.
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон резко прервал свой брифинг с журналистами после того, как ему сообщили, что президент России Владимир Путин признал террористические образования. По данным СМИ, уже 22 февраля Лондон введет новые санкции против Кремля.
- По данным CNN, президент США Джозеф Байден готов подписать санкции, которые призваны помешать РФ извлечь выгоду из признания "ЛДНР".
- Мировое сообщество расценило произошедшее как акт агрессии против Украины.