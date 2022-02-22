СНБО взял тайм-аут: к журналистам никто не выйдет

Путин вводит войска в Украину, СНБО не дает объяснений / Коллаж "Сегодня"

Украина пока не получила информацию, каковы будут действия властей страны на демонстративный шаг президента России Владимира Путина на признание так называемых "ЛДНР" и на последовавший указ о вводе российских войск в Донецкую и Луганскую области. Начавшееся заседание СНБО было объявлено незакрытым и продолжит работу во вторник, 22 февраля.

По домам

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов журналистам, ожидавшим решений совета в Офисе президента.

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Позже к журналистам вышел пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров и предложил им расходиться по домам, поскольку в заседании СНБО объявлен перерыв. По его словам, перерыв, как и в суде, "может длиться и два дня".

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