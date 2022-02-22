РНБО взяла тайм-аут: до журналістів ніхто не вийде

Путін вводить війська в Україну, РНБО не дає пояснень / Колаж "Сьогодні"

Україна поки що не отримала інформацію, якими будуть дії влади країни на демонстративний крок президента Росії Володимира Путіна на визнання так званих "ЛДНР" і на наступний указ про введення російських військ в Донецьку та Луганську області. Засідання РНБО, що почалося в вечорі, було оголошено незакритим та продовжить роботу у вівторок, 22 лютого.

По домах

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов журналістам, які чекали на рішення ради в Офісі президента.

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Пізніше до журналістів вийшов речник президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров і запропонував їм розходитися по домах, оскільки в засіданні РНБО оголошено перерву. За його словами, перерва, як і в суді, "може тривати і два дні".

Обстановка