Солнце и до +25, но так повезет не всем: какой будет погода в четверг

Еще пару дней в Украине будет тепло. Фото: gettyimages

Украинцы наслаждаются последними теплыми деньками, поскольку уже на выходных придет похолодание. Ну а завтра, 16 сентября, ожидается солнечная и теплая погода, хотя в некоторых областях уже будет меньше 20 градусов.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, в четверг самой теплой будет западная часть Украины, там ожидается 20-25 градусов.

Холодней всего будет на северо-востоке – Сумская, Харьковская области, там всего 14-18 градусов.

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В общем, завтра в Украине будет комфортная погода, 16-22 градуса.

Дождей завтра не ожидается, везде будет преобладать сухая погода.

В Киеве четверг обещает солнце и тепло до 19 градусов.

"Дождей станет больше, а тепла меньше постепенно с субботы-воскресенья", – добавила Диденко, предупредив об изменении погоды с 18 сентября.

В Украину пришла осень

Лето в Украине выдалось очень жарким, но стоило ему закончиться, и сразу же, с первых дней сентября в стране резко похолодало, шли дожди, но потом погода снова наладилась.

Со второй недели сентября пришло бабье лето – стало тепло, но, конечно, не по-летнему. Традиционно должно потеплеть еще и в октябре. Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на октябрь.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

Как рассказывал "Сегодня" самый известный народный синоптик Леонид Горбань, во второй половине сентября погода существенно испортится, а в конце месяца будет два похолодания, которые разделит кратковременное потепление почти до 20 градусов.