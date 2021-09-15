Солнце и до +25, но так повезет не всем: какой будет погода в четверг

Еще пару дней в Украине будет тепло. Фото: gettyimages
Украинцы наслаждаются последними теплыми деньками, поскольку уже на выходных придет похолодание. Ну а завтра, 16 сентября, ожидается солнечная и теплая погода, хотя в некоторых областях уже будет меньше 20 градусов.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
По ее словам, в четверг самой теплой будет западная часть Украины, там ожидается 20-25 градусов.
Холодней всего будет на северо-востоке – Сумская, Харьковская области, там всего 14-18 градусов.
В общем, завтра в Украине будет комфортная погода, 16-22 градуса.
Дождей завтра не ожидается, везде будет преобладать сухая погода.
В Киеве четверг обещает солнце и тепло до 19 градусов.
"Дождей станет больше, а тепла меньше постепенно с субботы-воскресенья", – добавила Диденко, предупредив об изменении погоды с 18 сентября.
В Украину пришла осень
- Лето в Украине выдалось очень жарким, но стоило ему закончиться, и сразу же, с первых дней сентября в стране резко похолодало, шли дожди, но потом погода снова наладилась.
- Со второй недели сентября пришло бабье лето – стало тепло, но, конечно, не по-летнему. Традиционно должно потеплеть еще и в октябре. Народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на октябрь.
- Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.
Как рассказывал "Сегодня" самый известный народный синоптик Леонид Горбань, во второй половине сентября погода существенно испортится, а в конце месяца будет два похолодания, которые разделит кратковременное потепление почти до 20 градусов.