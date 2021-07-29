Так вот где будет СНБО? Зеленский собрался на Донбасс

В прошлый раз выездное заседание Совбеза сорвалось, но теперь президент с чиновниками могут собраться в Донецкой области

Зеленский впервые может првоести заседание СНБО на Донбассе. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский завтра посетит Донецкую область, где, вероятно, и проведет выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, 30 июля состоится рабочая поездка президента Украины в Донецкую область.

Отметим, что накануне РБК-Украина узнало от информированного источника, что якобы обсуждается идея провести выездное заседание Совбеза на Донбассе.

Ранее уже срывалось выездное заседание

Напомним, что предыдущее заседание СНБО, 16 июля, тоже планировалось выездным, но тогда его решили провести в Киеве из-за того, что многие члены Совбеза – министры, премьер – должны были прийти в Верховную Раду на Час вопросов к правительству.

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Сам же президент Владимир Зеленский попросил вынести на СНБО один важный вопрос.

Напомним, крайнее заседание СНБО состоялось 16 июля, на котором подняли семь вопросов.

Например, ввели новые санкции – в список попали более 60 человек (15 физических и 53 юридических лиц).

– в список попали более 60 человек (15 физических и 53 юридических лиц). Также секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине появится система мониторинга деятельности олигархов. Ее планируют представить в начале сентября, перед рассмотрением в Верховной Раде закона об олигархах.

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