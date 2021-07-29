Так ось де буде РНБО? Зеленський зібрався на Донбас

Минулого разу виїзне засідання Радбезу зірвалося, але тепер президент з чиновниками можуть зібратися у Донецькій області

Зеленський вперше може првоести засідання РНБО на Донбасі. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський завтра відвідає Донецьку область, де, ймовірно, і проведе виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони.

Як повідомляє пресслужба Донецької облдержадміністрації, 30 липня відбудеться робоча поїздка президента України у Донецьку область.

Відзначимо, що напередодні РБК-Україна дізналося від інформованого джерела, що нібито обговорюється ідея провести виїзне засідання Радбезу на Донбасі.

Раніше вже зривалося виїзне засідання

Нагадаємо, що попереднє засідання РНБО, 16 липня, теж планувалося виїзним, але тоді його вирішили провести у Києві через те, що багато членів Радбезу – міністри, прем'єр – повинні були прийти до Верховної Ради на Годину запитань до уряду.

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Сам же президент Володимир Зеленський попросив винести на РНБО одне важливе питання.

Нагадаємо, попереднє засідання РНБО відбулося 16 липня, на якому підняли сім питань.

Наприклад, ввели нові санкції – до списку потрапили понад 60 осіб (15 фізичних та 53 юридичних особи).

– до списку потрапили понад 60 осіб (15 фізичних та 53 юридичних особи). Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні з'явиться система моніторингу діяльності олігархів. Її планують представити на початку вересня, перед розглядом у Верховній Раді закону про олігархів.

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