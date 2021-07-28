Зеленський попросив винести на РНБО одне важливе питання

На цьому тижні, імовірно у п'ятницю, на Банковій Зеленський знову збере урядовців і навіть відкрив завісу порядку денного засідання

Засідання РНБО і Володимир Зеленський / колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що на цьому тижні на засіданні Ради національної безпеки і оборони на Банковій буде розглянуто питання тарифів для населення. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалам.

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За його словами, мова йде про тарифи на електроенергію.

"Я попросив винести це питання на засідання РНБО на цьому тижні, щоб люди зрозуміли, що з 1 серпня сюрпризів для суспільства не буде", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, крайнє засідання РНБО відбулося 16 липня, на якому підняли сім питань. Наприклад, ввели нові санкції - у список потрапили понад 60 людей (15 фізичних та 53 юридичних осіб.)

- у список потрапили понад 60 людей (15 фізичних та 53 юридичних осіб.) Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що в Україні з'явиться система моніторингу діяльності олігархів. Її планують представити на початку вересня, перед розглядом у Верховній Раді закону про олігархів.

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