Уедут не все: в Запорожской области ввели жесткие ограничения на проезд в маршрутках

Ограничения в маршрутках Мелитополя и Запорожской области. Фото: коллаж "Сегодня"
В Мелитополе и Запорожской области в общественный транспорт будут пускать только привитых от коронавируса пассажиров. Это связано с новыми ограничениями, которые ввели в оранжевой зоне.
Об этом сообщает издание Mspravka.info.
Нововведения в маршрутках
С 7 октября общественный транспорт будет ездить с 6:00 до 9:00 утром и с 16:00 до 19:00 вечером. Ездить в маршрутках можно будет только при наличии сертификата о вакцинации против коронавируса или результатов ПЦР-теста у водителя и пассажиров.
Стоит отметить, что это требование не распространяется на школьников, которых возить будут при предъявлении документа из учебного заведения.
Где взять сертификат о вакцинации?
Получить сертификат можно у семейного врача или скачать в приложении "Дія".
Кто будет проверять наличие сертификатов?
Проверять наличие и подлинность сертификатов будут сотрудники полиции, а также Госпродпотребслужбы.
Карантин в Украине
Пока все области находятся в желтой зоне карантина, однако пять областей и Киев могут перейти в оранжевую зону. Показатели там выше нормы.
Ситуация в областях:
- Запорожская – превышены уровень госпитализаций и динамика уровня госпитализаций;
- Ровенская – превышена динамика уровня госпитализаций;
- Сумская – превышен коэффициент обнаружения случаев ковида;
- Харьковская – превышены коэффициент обнаружения случаев ковида, уровень госпитализаций и занятость коек с кислородом;
- Черновицкая – превышены уровень госпитализаций и занятость коек с кислородом.