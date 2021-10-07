Уедут не все: в Запорожской области ввели жесткие ограничения на проезд в маршрутках

Ограничения в маршрутках Мелитополя и Запорожской области. Фото: коллаж "Сегодня"

В Мелитополе и Запорожской области в общественный транспорт будут пускать только привитых от коронавируса пассажиров. Это связано с новыми ограничениями, которые ввели в оранжевой зоне.

Об этом сообщает издание Mspravka.info.

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Нововведения в маршрутках

С 7 октября общественный транспорт будет ездить с 6:00 до 9:00 утром и с 16:00 до 19:00 вечером. Ездить в маршрутках можно будет только при наличии сертификата о вакцинации против коронавируса или результатов ПЦР-теста у водителя и пассажиров.

Стоит отметить, что это требование не распространяется на школьников, которых возить будут при предъявлении документа из учебного заведения.

Где взять сертификат о вакцинации?

Получить сертификат можно у семейного врача или скачать в приложении "Дія".

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Кто будет проверять наличие сертификатов?

Проверять наличие и подлинность сертификатов будут сотрудники полиции, а также Госпродпотребслужбы.

В маршрутках появились ограничения. Фото: Лига

Карантин в Украине

Пока все области находятся в желтой зоне карантина, однако пять областей и Киев могут перейти в оранжевую зону. Показатели там выше нормы.

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Ситуация в областях:

Запорожская – превышены уровень госпитализаций и динамика уровня госпитализаций;

Ровенская – превышена динамика уровня госпитализаций;

Сумская – превышен коэффициент обнаружения случаев ковида;

Харьковская – превышены коэффициент обнаружения случаев ковида, уровень госпитализаций и занятость коек с кислородом;

Черновицкая – превышены уровень госпитализаций и занятость коек с кислородом.

Карантин в Украине. Фото: Depositphotos.

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