Поїдуть не всі: у Запорізькій області ввели жорсткі обмеження на проїзд у маршрутках

Обмеження в маршрутках Мелітополя і Запорізької області. Фото: колаж "Сьогодні"
У Мелітополі та Запорізькій області в громадський транспорт пускатимуть тільки щеплених від коронавірусу пасажирів. Це пов'язано з новими обмеженнями, які ввели в "помаранчевій зоні".
Про це повідомляє видання Mspravka.info.
Нововведення в маршрутках
З 7 жовтня громадський транспорт їздитиме з 6:00 до 9:00 ранку і з 16:00 до 19:00 вечора. Їздити в маршрутках можна буде тільки за наявності сертифіката про вакцинацію проти коронавірусу або результатів ПЛР-тесту у водія і пасажирів.
Варто зазначити, що ця вимога не поширюється на школярів, яких возитимуть при пред'явленні документа з навчального закладу.
Де взяти сертифікат про вакцинацію?
Отримати сертифікат можна у сімейного лікаря або скачати в додатку "Дія".
Хто буде перевіряти наявність сертифікатів?
Перевіряти наявність і справжність сертифікатів будуть співробітники поліції, а також Госпродпотребслужби.
Карантин в Україні
Поки що всі області перебувають у "жовтій зоні" карантину, проте п'ять областей і Київ можуть перейти до "помаранчевої зони". Показники там вище норми.
Ситуація в областях :
- Запорізька – перевищені рівень госпіталізацій і динаміка рівня госпіталізацій;
- Рівненська – перевищена динаміка рівня госпіталізацій;
- Сумська – перевищений коефіцієнт виявлення випадків ковіду;
- Харківська – перевищені коефіцієнт виявлення випадків ковіду, рівень госпіталізацій і зайнятість ліжок з киснем;
- Чернівецька – перевищені рівень госпіталізацій і зайнятість ліжок з киснем.