Угрожал взорвать гранату в Кабмине: ветеран АТО Владимир Прохнич пытается обжаловать свой арест

На снимке задержанный Владимир Прохнич, который угрожал взорвать Кабмин. Фото: коллаж "Сегодня"

9 сентября, свой арест попытается обжаловать 43-летний ветеран АТО Владимир Прохнич, который в августе угрожал взорвать гранату в Кабмине. Как сообщила "Сегодня" адвокат Марина Мкртычева, представляющая с коллегами интересы Прохнича, защита попросит суд отменить содержание под стражей.

Как и на прошлом заседании, в апелляционный суд друзья Прохнича зовут ветеранов в качестве моральной поддержки.

Один из друзей Прохнича рассказал нам, как спустя месяц тот намерен защищаться в суде.

"Сложная ситуация у него со здоровьем. В условиях СИЗО не предусмотрено то лечение, которое ему необходимо. У Владимира есть головные боли, "тянет" ногу и руку. Будем просить суд, чтобы провели экспертизу и направили его в стационарное лечебное учреждение", – рассказали нам в окружении Прохнича.

По словам друзей Прохнича, тот готовится защищаться в суде.

Как известно, сторона обвинения просила для Прохнича содержание под стражей. Прокурор мотивировал тем, что Прохнич может скрываться от следствия, может влиять на свидетелей. В итоге суд арестовал Прохнича до конца сентября.

Суть дела

Утром 4 августа Владимир Прохнич ворвался в Кабмин, угрожая взорвать гранату. Простых работников ведомства он просил убегать подальше на случай, если придется взорвать гранату. После этого к зданию правительства прибыл спецназ и планировалась силовая спецоперация, но до этого не дошло.

Как оказалось, мужчина, захвативший Кабмин, – ветеран АТО, был сапером, а теперь работает на СТО.

Друг захватчика Кабмина, капеллан Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Анатолий Кушнирчук рассказал "Сегодня", что Прохнич находился в отчаянном положении.

"Надо у Кабмина спросить о его обращении и посмотреть на его суть. Он обращался в различные инстанции как инвалид II группы. Я не знаю, чего касались обращения. Но это человек, у которого на самом деле нет ничего. Он ничего ни у кого не просил. Он наверняка хотел получить то, что ему принадлежит как инвалиду II группы или участнику боевых действий. Они или проигнорировали, или отказали, и его это довело до такого состояния отчаяния", – сказал Кушнирчук.

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