Закон по Донбассу, угроза над Кличко и блокада украинцев в Афганистане – главные новости СЕГОДНЯ

Власти Украины ищут способы, как вытащить из Афганистана сотни наших граждан, но возможно уже придумали, как лишить мэра Киева Виталия Кличко должности руководителя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Украинцы в заложниках в Афганистане
Движение "Талибан" продолжает осваиваться в захваченном Афганистане, который теперь называют Исламский эмират Афганистана. Пока другие страны думают, как эвакуировать своих граждан, талибы провели первую пресс-конференцию, во время которой пообещали не нападать на другие страны.
В эксклюзивном комментарии телеканалу "Украина 24" секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что вопрос с эвакуацией украинцев из Афганистана на контроле у президента Владимира Зеленского. Киев готов посылать в Кабул столько лайнеров, сколько будет необходимо, чтобы вывезти всех граждан страны.
В Афганистане США умыли руки. Украину ждет та же участь?
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина готовится организовать эвакуацию своих граждан из захваченного талибами Афганистана, однако ситуация в аэропорту Кабула сегодня напоминает ад.
Законопроект по Донбассу
Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект № 5844 об основах государственной политики переходного периода, который направлен на унификацию подходов к деоккупации временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, реинтеграции этих территорий и их жителей, а также преодоление последствий вооруженной агрессии РФ.
Здесь прописано, что
- Документы и гражданство РФ в Крыму и на Донбассе не признаются;
- Народным депутатам запрещено иметьконтакты с Россией;
- под амнистию попадут те пособники оккупантов, которые не совершили тяжких преступлений;
- выборы после деоккупации могут быть проведены исключительно по украинским законам, а референдум – после проведения выборов.
Презентация "Каждый из нас президент"
Бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель провела презентацию своей книги "Каждый из нас президент" о политической жизни современной Украины. На мероприятие она пришла в сопровождении охраны, заметив, что ей постоянно угрожают.
Презентация прошла в одном из столичных торговых центров, на встречу пришло около трех десятков человек. После более часа общения новоиспеченная писательница подписала книги.
Кличко могут подвинуть
В Киеве снова заговорили о возможном снятии с должности главы КГГА Виталия Кличко, который одновременно является мэром Киева. Эти слухи циркулируют на фоне массовых обысков в столичных предприятиях, которые активно критикует градоначальник. Многие эксперты называют это финалом затяжного конфликта между мэром Киева и Офисом президента.
Эксперты предполагают, что смена руководства в столичной госадминистрации может произойти в ближайшее время – возможно и до Дня Независимости.
Золотое масло
Правительство Украины наконец отреагировало на стремительное подорожание подсолнечного масла. Чиновники считают, что возможности для снижения стоимости этого социального продукта есть. Вместе с ключевыми игроками рынка заключена договоренность о мерах, которые позволят осуществлять взвешенную ценовую политику и придерживаться высоких стандартов социально ответственного бизнеса.
Космическая электростанция
Китайские ученые собираются запустить в космос орбитальную СЭС, которая будет передавать электричество на Землю. Проект планируют реализовать к 2049 году. И если это получится, то мир получит первую космическую солнечную электростанцию.
Мощность станции будет 1 ГВт. Проект предусматривает строительство на орбите больших солнечных панелей, которые будут находиться на расстоянии 36 тыс. км от Земли.