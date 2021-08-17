Закон про Донбас, загроза над Кличко і блокада українців в Афганістані – головні новини СЬОГОДНІ

Влада України шукає способи, як витягнути з Афганістану сотні наших громадян, але можливо вже придумала, як позбавити мера Києва Віталія Кличка посади керівника Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Українці в заручниках в Афганістані

Рух "Талібан" продовжує освоюватися в захопленому Афганістані, який тепер називають Ісламський емірат Афганістану. Поки інші країни думають, як евакуювати своїх громадян, таліби провели першу прес-конференцію, під час якої пообіцяли не нападати на інші країни.

В ексклюзивному коментарі телеканалу "Україна 24" секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що питання з евакуацією українців з Афганістану знаходиться на контролі у президента Володимира Зеленського. Київ готовий посилати в Кабул стільки лайнерів, скільки буде необхідно, щоб вивезти всіх громадян країни.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна готується організувати евакуацію своїх громадян із захопленого талібами Афганістану, проте ситуація в аеропорту Кабула сьогодні нагадує пекло.

Законопроєкт по Донбасу

Кабінет міністрів подав у Верховну Раду законопроєкт № 5844 про основи державної політики перехідного періоду, який спрямований на уніфікацію підходів до деокупації тимчасово окупованих територій Донбасу і Криму, реінтеграції цих територій і їх жителів, а також подолання наслідків збройної агресії РФ.

Тут прописано, що

Документи і громадянство РФ в Криму і на Донбасі не визнаються ;

; Народним депутатам заборонено мати контакти з Росією ;

; під амністію потраплять ті посібники окупантів, які не вчинили тяжких злочинів;

вибори після деокупації можуть бути проведені виключно за українськими законами, а референдум – після проведення виборів.

Презентація "Кожен з нас президент"

Колишня прес-секретар президента Юлія Мендель провела презентацію своєї книги "Кожен з нас президент" про політичне життя сучасної України. На захід вона прийшла в супроводі охорони, помітивши, що їй постійно погрожують.

Презентація була в одному зі столичних торгових центрів, на зустріч прийшло близько трьох десятків людей. Після більш години спілкування новоспечена письменниця підписала книги .

Юлія Мендель з охороною на презентації книги. Фото Ігор Сєров, "Сьогодні"

Кличко можуть посунути

У Києві знову заговорили про можливе зняття з посади глави КМДА Віталія Кличка, який одночасно є мером Києва. Ці чутки циркулюють на тлі масових обшуків в столичних підприємствах, які активно критикує градоначальник. Багато експертів називають це фіналом затяжного конфлікту між мером Києва і Офісом президента.

Експерти припускають , що зміна керівництва в столичній держадміністрації може відбутися найближчим часом – можливо і до Дня Незалежності.

Золоте масло

Уряд України нарешті відреагував на стрімке подорожчання соняшникової олії. Чиновники вважають, що можливості для зниження вартості цього соціального продукту є. Разом з ключовими гравцями ринку укладена домовленість про заходи, які дозволять здійснювати зважену цінову політику і дотримуватися високих стандартів соціально відповідального бізнесу .

Космічна електростанція

Китайські вчені збираються запустити в космос орбітальну СЕС, яка буде передавати електрику на Землю. Проект планують реалізувати до 2049 році. І якщо це вийде, то світ отримає першу космічну сонячну електростанцію.

Потужність станції буде 1 ГВт. Проект передбачає будівництво на орбіті великих сонячних панелей , які будуть перебувати на відстані 36 тис. км від Землі.