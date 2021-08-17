Секретар РНБО: "В Кабул буде стільки рейсів, скільки потрібно, щоб вивезти усіх українців"

Сьогодні Україна має відправити ще один літак для евакуації українців та громадян інших країн з Афганістану.
Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ексклюзивному коментарі телеканалу "Україна 24".
"Перший літак вже знаходиться на території України. Другий літак має вже відправитися в Афганистан на Кабул. Ми будемо забирати всіх своїх громадян, скільки б не потрібно було рейсів, щоб ми виконали свій обов'язок. Ситуація знаходиться на контролі у президента України Владимира Зеленського. Періодично відбуваються зустрічі, він збирає фахівців з цього питання. І ми це питання тримаємо на контролі", – зазначив Олексій Данілов.
Українці в заручниках
- Як відомо, зараз 120 українців намагаються покинути Афганістан. Однак, евакуація почнеться тільки тоді, коли будуть створені для цього безпечні умови. Про це повідомив прес-секретар МЗС України Олег Ніколенко
- Станом на ранок вівторка, другий літак з українцями був заблокований в аеропорту Афганістану через заворушення на аеродромі Кабула. 90 наших громадян і членів їхніх сімей не могли покинути країну, де влада перейшла до військового угрупування "Талібан".
- Також відомо, що таліби взяли під свій контроль одну з баз у Кабулі, де живуть українці та інші іноземці, і вимагають здати зброю. Їжі і води людям вистачить ще на тиждень.