Ухудшились COVID-показатели. Львовская область завтра может попасть в красную зону

Львовская область уже завтра может оказаться в красной зоне / Фото: Коллаж: Сегодня
Львовская область может перейти в красную зону 20 октября. Второй день в области подряд завышен показатель госпитализации COVID-больных.
Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса, передает РБК-Украина.
За прошедшие сутки в области зафиксировали наибольшее за время пандемии количество смертей от COVID-19.
"Мы наблюдаем высокий показатель госпитализации пациентов. Если предельно допустимой нормой является 60 госпитализаций, то у нас есть далеко за 70. Кроме того, уже второй день подряд мы пересекаем предельную отметку 65% загруженности коек с кислородом. Если мы преодолеем эту отметку и сегодня, то ожидаем решение государственной комиссии ТЭБ и ЧС о переводе в красную зону",- сказал он.
Более того, как отметил Чемерис, на грани допустимой нормы и показатель выявления больных коронавирусом. В последние три дня этот показатель от 18,5% до 19,6%, тогда как норма 20%.
Кто соответствует оранжевой зоне карантина?
- Киев
- Волынская область
- Житомирская область
- Ивано-Франковская область
- Тернопольская область
- Луганская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Сумская область
- Харьковская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черновицкая область
- Черниговская область
- Ровенская область
Какие регионы в красной зоне?
В красной зоне карантина находятся 5 областей:
- Днепропетровская
- Донецкая
- Запорожская
- Одесская
- Херсонская
Какие области Украины до сих пор в желтой зоне?
- Винницкая
- Кировоградская
- Закарпатская
- Полтавская
- Киевская
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