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Погіршилися COVID-показники. Львівська область завтра може потрапити в "червону зону"

Юлія Гаврилюк
19 жовтня, 16:50
У місті спостерігається проблема з наявністю лікарняних ліжок з киснем

Львівська область вже завтра може опинитися в "червоній" зоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Львівська область може перейти в "червону зону" 20 жовтня. Другий день поспіль в області перевищений показник госпіталізації COVID-хворих.

Про це повідомив керівник департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає РБК-Україна.

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За минулу добу в області зафіксували найбільшу за час пандемії кількість смертей від COVID-19.

"Ми спостерігаємо високий показник госпіталізації пацієнтів. Якщо гранично допустимою нормою є 60 госпіталізацій, то в нас є далеко за 70. Крім того, уже другий день поспіль ми перетинаємо граничну позначку 65% зайнятості ліжок з киснем. Якщо ми перейдемо цю позначку і сьогодні, то очікуємо на рішення Державної комісії ТЕБ і НС про переведення в "червону зону", – сказав він.

Навіть більше, як зазначив Чемерис, на межі допустимого і показник виявлення хворих на коронавірусну інфекцію. В останні три дні це від 18,5% до 19,6%, тоді як норма – 20%.

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Які регіони відповідають "помаранчевій зоні" карантину?

  • Київ
  • Волинська область
  • Житомирська область
  • Івано-Франківська область
  • Тернопільська область
  • Луганська область
  • Львівська область
  • Миколаївська область
  • Сумська область
  • Харківська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернівецька область
  • Чернігівська область
  • Рівненська область

Які регіони в "червоній зоні"?

У "червоній зоні" карантину 5 областей:

  • Дніпропетровська
  • Донецька
  • Запорізька
  • Одеська
  • Херсонська

Які області України досі в "жовтій зоні"?

  • Вінницька
  • Кіровоградська
  • Закарпатська
  • Полтавська
  • Київська

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