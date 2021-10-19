Погіршилися COVID-показники. Львівська область завтра може потрапити в "червону зону"

Львівська область вже завтра може опинитися в "червоній" зоні / Фото: Колаж: Сьогодні

Львівська область може перейти в "червону зону" 20 жовтня. Другий день поспіль в області перевищений показник госпіталізації COVID-хворих.

Про це повідомив керівник департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає РБК-Україна.

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За минулу добу в області зафіксували найбільшу за час пандемії кількість смертей від COVID-19.

"Ми спостерігаємо високий показник госпіталізації пацієнтів. Якщо гранично допустимою нормою є 60 госпіталізацій, то в нас є далеко за 70. Крім того, уже другий день поспіль ми перетинаємо граничну позначку 65% зайнятості ліжок з киснем. Якщо ми перейдемо цю позначку і сьогодні, то очікуємо на рішення Державної комісії ТЕБ і НС про переведення в "червону зону", – сказав він.

Навіть більше, як зазначив Чемерис, на межі допустимого і показник виявлення хворих на коронавірусну інфекцію. В останні три дні це від 18,5% до 19,6%, тоді як норма – 20%.

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Які регіони відповідають "помаранчевій зоні" карантину?

Київ

Волинська область

Житомирська область

Івано-Франківська область

Тернопільська область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Сумська область

Харківська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

Рівненська область

Які регіони в "червоній зоні"?

У "червоній зоні" карантину 5 областей:

Дніпропетровська

Донецька

Запорізька

Одеська

Херсонська

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Вінницька

Кіровоградська

Закарпатська

Полтавська

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