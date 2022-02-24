Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН

Кулеба заявил, что Украина инициировала заседание Совбеза ООН/Фото: коллаж: "Сегодня"
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочное заседание Совбеза ООН. Это связано с обращением главарей "ЛНР" и "ДНР" в Россию с просьбой предоставить военную помощь.
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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"Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске в Россию с запросом о предоставлении военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации безопасности", — сообщил министр.
Угроза вторжения
- В Минобороны Украины допускают, что усиленная военная эскалация может начаться в ближайшие дни.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Президент США Джо Байден предупредил Украину, что Российская Федерация готова начать вторжение в течение ближайших дней. Он отметил, что армия РФ может напасть в том числе и на Киев.
- Представитель Соединенных Штатов Америки при ОБСЕ Майкл Карпентер озвучил данные о том, что Российская Федерация могла увеличить количество войск вокруг Украины до 169-190 тысяч человек.
- 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость так называемых "ЛДНР". После этого Путин поручил Министерству обороны РФ обеспечить "поддержание мира" в оккупированных районах украинского Донбасса силами регулярной армии.
- 22 февраля "депутат" так называемого народного совета самопровозглашенной "ДНР" Владислав Бердичевский заявил, что военные России уже пересекли границу "ДНР" и "ЛНР".
- 23 февраля "ЛДНР" попросили Путина о помощи в войне против Украины.