Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН

Кулеба заявил, что Украина инициировала заседание Совбеза ООН/Фото: коллаж: "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба инициировал срочное заседание Совбеза ООН. Это связано с обращением главарей "ЛНР" и "ДНР" в Россию с просьбой предоставить военную помощь.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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"Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением российских оккупационных администраций в Донецке и Луганске в Россию с запросом о предоставлении военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации безопасности", — сообщил министр.

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