Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН

Кулеба заявив, що Україна ініціювала засідання Радбезу ООН/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ініціював термінове засідання Ради безпеки ООН. Це пов'язано зі звернення ватажків "ЛНР" та "ДНР" до Росії з проханням надати військову допомогу.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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"Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН в зв’язку зі зверненням російських окупаційних адміністрацій в Донецьку та Луганську до Росії із запитом про надання військової підтримки, що є подальшою ескалацією безпекової ситуації", — повідомив міністр.

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