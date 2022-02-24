Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН

Кулеба заявив, що Україна ініціювала засідання Радбезу ООН/Фото: колаж: "Сьогодні"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ініціював термінове засідання Ради безпеки ООН. Це пов'язано зі звернення ватажків "ЛНР" та "ДНР" до Росії з проханням надати військову допомогу.
Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
Деталі
"Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки ООН в зв’язку зі зверненням російських окупаційних адміністрацій в Донецьку та Луганську до Росії із запитом про надання військової підтримки, що є подальшою ескалацією безпекової ситуації", — повідомив міністр.
Загроза вторгнення
- У Міноборони України припускають, що посилена воєнна ескалація може розпочатися найближчими днями.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і буде вдаватися до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Президент США Джо Байден попередив Україну, що Російська Федерація готова розпочати вторгнення протягом найближчих днів. Він зазначив, що армія РФ може напасти, зокрема, і на Київ.
- Представник Сполучених Штатів Америки при ОБСЄ Майкл Карпентер озвучив дані про те, що Російська Федерація могла збільшити кількість військ навколо України до 169-190 тисяч осіб.
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність так званих "ЛДНР". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.
- 22 лютого "депутат" так званої народної ради самопроголошеної "ДНР" Владислав Бердичевський заявив, що військові Росії вже перетнули кордон "ДНР" та "ЛНР".
- 23 лютого "ЛДНР" попросили Путіна про допомогу в війні проти України.