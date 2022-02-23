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"ЛДНР" попросили Путіна про допомогу в війні проти України: документ

Павло Заяць Павло Заяць
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23 лютого, 23:54
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Росія вводить на Донбас додаткові війська
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Ватажки так званих "республік ЛДНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням про військову допомогу проти Збройних сил України.

Про це 23 лютого повідомив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс".

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За його словами, у зверненнях наголошується, що "нині у зв'язку із загостренням обстановки та погрозами з боку Києва громадяни республік змушені залишати свої будинки, триває їхня евакуація до Росії".

"Київ продовжує нарощувати військову присутність на лінії бойового зіткнення, отримуючи при цьому всебічну підтримку, зокрема військову, від США та інших західних держав. Київський режим орієнтований на силове вирішення конфлікту", – процитував Пєсков звернення на ім'я Путіна.

Він повідомив, що Пушилін та Пасічник "просять президента Росії надати допомогу у відбитті агресії збройних сил та формувань України".

"ЛДНР" звернулися до Путіна напередодні

У російські ЗМІ потрапили звернення Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника до керівництва РФ.

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Судячи з дат, відповідні документи були підписані у вівторок, 22 лютого.

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Путін перекинув на Донбас танки

Росія перекидає військових та танки на схід України після указу президента РФ Володимира Путіна про визнання псевдореспублік "ЛДНР". Цю інформацію підтвердили CNN джерела у розвідці США.

Повідомляється, що додаткові російські війська справді перетнули кордон із Донбасом після того, як президент Росії Володимир Путін віддав наказ про розміщення "миротворців" на сході України.

За словами високопоставленого американського чиновника, знайомого з останніми розвідданими, Росія розгорнула від однієї до двох батальйонних тактичних груп, кожна з яких налічує близько 800 військовослужбовців.

21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежними так звані "ЛДНР". Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії. Після підписання указу розпочався введення російських військ в ОРДЛО.

У "ЛДНР" висунули ультиматум українській армії

Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін заявив про те, що Збройні сили України мають добровільно залишити нібито "їхню" територію і вивезти свою зброю. За його словами, "зараз Мінських угод немає, "ДНР" та "ЛНР" є визнаними".

"Зараз стоїть питання, що робити з тим накопиченням техніки, особового складу та озброєння, які є з того боку лінії зіткнення, озброєні формування України. Вони мають добровільно залишити? Це найоптимальніший варіант, щоб вони залишили територію добровільно, щоб вивезли зброю", – заявив ватажок "ДНР".

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